Ароматы и пояс: нетривиальные методы похудения

Если вам кажется, что здорового питания и спорта недостаточно для обретения стройной фигуры, попробуйте нетрадиционные способы похудения.

Похудение беспокоит множество женщин. В ход идут диеты, БАДы, спорт и другие способы избавиться от лишнего веса. Но существуют еще дополнительные «помощники», которые могут ускорить и закрепить процесс постройнения.

Эфирные масла

Полезные свойства эфирных масел известны с древних времен. Их можно использовать для косметических целей, как профилактику простудных заболеваний, для борьбы со стрессом и депрессивными состояниями. Но кроме этого, эфирные масла являются отличными помощниками в похудении. Использовать масла можно двумя способами — вдыхать и наносить на тело.

Аромат, подавляющий аппетит

По 20 капель масла мяты, лимона и грейпфрута смешать и залить в бутылочку из темного стекла, хорошо встряхнуть. Когда приближается время приема пищи, вы можете использовать аромалампу с этой смесью или просто сделать несколько глубоких вдохов прямо из флакончика. Эти масла подавляют аппетит и поднимают настроение.

Смесь против целлюлита

Смешать по 10 капель масел лимона, грейпфрута и 5 капель масла бергамота, растворить в 50 мл базового масла (авокадо, кокосового, оливкового, зародышей пшеницы и т. д.). Сначала проверьте на небольшом участке кожи, не вызывает ли смесь аллергию. Если все в порядке, используйте масло после душа на проблемных участках тела, чтобы начать «растапливать» жир.

Цветотерапия

Разные цвета оказывают разное влияние на наше психоэмоциональное состояние и мысли. Этим можно воспользоваться как дополнительным инструментом в борьбе с лишним весом. Голубой, зеленый и фиолетовый цвета подавляют аппетит, поэтому, если у вас есть проблемы с контролем порций, используйте посуду этих цветов или даже голубое либо зеленое освещение в обеденной зоне. Красный цвет разжигает аппетит, но и его можно использовать для похудения, поскольку красный улучшает обмен веществ. Используйте красные чашки и стаканы для воды. Кроме того, вы можете обзавестись красным спортивным костюмом и полотенцем, которое будете использовать после тренировки, чтобы усилить результаты.

Медитации

Как может сидение или лежание в одной позе без сжигания в этот момент калорий способствовать похудению? Оказывается, медитация — это важная составляющая процесса нормализации веса, ведь важно не только что мы едим и как тренируемся, но и какие мысли и эмоции при этом возникают. Сложности с похудением иногда упираются в эмоциональные проблемы, которые приводят к срывам и необдуманным перекусам. Медитация помогает разложить по полочкам в голове комплексы, убеждения, мысли, стереотипы, связанные с едой, чтобы было легче начать питаться осознанно и не использовать еду для борьбы со стрессом или для поощрения себя.

Детокс-ванна

Очищение организма происходит не только изнутри, но и через кожу. Для того чтобы сделать это эффективно, следует 1-2 раза в неделю устраивать детокс-ванну. Это отдельная процедура, для которой не стоит использовать мыло, гель для душа или шампунь. За полчаса до ванны выпейте 1-2 стакана воды и прихватите с собой бутылку в ванную комнату, примите душ со скрабом и жесткой мочалкой, чтобы открыть поры. Наполните ванну водой 37-38 градусов и растворите в ней 2 столовые ложки соды или морской соли. Постепенно в течение ближайших месяцев увеличивайте это количество до 1-2 чашек. После ванны примите душ и увлажните кожу маслом, например ароматической смесью, описанной выше. Такая ванна улучшает обмен веществ и способствует выводу токсинов.

Если вы всерьез решили заняться похудением, не бросайтесь в крайности и не ставьте на себе эксперименты. Таблетки для похудения, браслеты, пластыри — это чаще всего шарлатанство, которое не принесет желаемых результатов. Натуральные вспомогательные способы (эфирные масла, игра с цветом, психологические упражнения, ванны) помогут сделать процесс похудения проще и минимизируют стресс. Но не забывайте, что главное — это здоровое питание, физическая активность и регулярные анализы, чтобы убедиться, что гормональная система работает без сбоев.

Главный врач

Пояса для похудения

Магазины, предлагающие товары для похудения, предлагают «чудо-пояса», сжигающие жир. Чаще всего это неопреновый широкий пояс, который нужно надевать на талию и потеть. Производители заявляют, что похудение происходит благодаря эффекту сауны. Иногда пояса бывают с дополнительной вибрацией или электростимуляцией. Но спешим разочаровать — клинических доказательств, что таким образом можно избавиться от жировых складок, нет. Похудение происходит в первую очередь за счет потери жидкости, а не жира, что на первых этапах тоже важно, но на общую картину влияет не очень. Кроме того, чрезмерное увлечение такими поясами может привести к раздражению кожи, обезвоживанию и даже деформации внутренних органов. Но при умеренном использовании фитнес-пояс улучшает кровообращение, способствует небольшому сбросу веса и обеспечивает хорошую поддержку для поясницы, исправляя осанку.