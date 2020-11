Названы самые вредные женские пищевые привычки 

Американские диетологи назвали десять самых вредных женских пищевых привычек. Их перечислило издание Eat this, not that!.

Лорен Харрис-Пинкус (Lauren Harris-Pincus), дипломированный и сертифицированный диетолог и нутрициолог, утверждает, что женщины, особенно матери маленьких детей, часто едят стоя. По мнению врача, это очень вредно, так как чтобы мозг полностью осознал прием пищи, стоит есть сидя, использовать тарелку и вилку или ложку и тщательно пережевывать пищу.

Также она советует не доедать за детьми вредные закуски вроде наггетсов и сыра, а выбрасывать эту пищу, так как в ней много калорий. Харрис-Пинкус рекомендует заранее приготовить полезные закуски вроде овощей, фруктов и греческого йогурта, а не искать среди дня в холодильнике, чем набить живот.

При выборе блюд диетолог дала совет слушать свой организм, а не пытаться выбрать что-то менее калорийное. В противном случае человек просто съест больше, но так и не насытится. Она предложила не вешать на еду ярлыки «полезная» или «вредная», а составлять рацион, основываясь на содержании в продуктах питательных веществ, витаминов и минералов.

Ее коллега Келли Джонс (Kelly Jones) рекомендует не увлекаться снеками вроде питательных батончиков. По ее словам, женщинам стоит обязательно включать в завтрак белок: будь то насыщенный белком йогурт, овсянка с орехами и семенами или цельнозерновой хлеб. Диетолог отметила, что женщины часто пропускают завтрак, если плотно поели накануне вечером, но в итоге это приводит лишь к тому, что они снова съедают на ужин слишком много. Джонс предложила попробовать полноценно позавтракать и несколько раз перекусить в первой половине дня, чтобы изменить режим питания.

Диетолог призвала женщин не сидеть на низкоуглеводных диетах очень долго, так как это может плохо сказаться на репродуктивном здоровье. Напоследок она дала рекомендацию максимально уменьшить число перекусов и попытаться устраивать больше полноценных приемов пищи, несмотря на загруженный график.