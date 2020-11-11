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Диетологи раскрыли самые опасные пищевые привычки женщин 

Мира Маркина 3 часа назад
Раскрыты самые опасные пищевые привычки женщин
Фото: depositphotos.com
Американские диетологи назвали самые опасные пищевые привычки женщин.
Диетолог и нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус заявила, что женщины, преимущественно матери маленьких детей, часто едят стоя. По словам врача, это крайне вредно, поскольку мозг полностью осознает прием пищи лишь в случае, когда человек ест сидя и использует столовые приборы.
Кроме того, специалист посоветовала не доедать за детьми вредные закуски вроде наггетсов и сыра, так как в них много калорий. Харрис-Пинкус также рекомендует заранее приготовить полезные снеки, в частности овощи, фрукты и греческий йогурт, чтобы не искать посреди дня в холодильнике лакомства.
Диетолог также обратила внимание на то, что на еду не нужно вещать ярлыки "полезная" или "вредная". Главное, чтобы в течение дня организм получал необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов.
Коллега Харисс-Пинкус Келли Джонс посоветовала женщинам не злоупотреблять питательными батончиками, не пропускать завтрак и отказаться от плотных ужинов. Кроме того, не следует слишком долго придерживаться низкоуглеводных диет, так как это может негативно сказаться на репродуктивном здоровье.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что такое "мусорная" еда и почему она опасна.
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