Раскрыты самые опасные пищевые привычки женщин

Американские диетологи назвали самые опасные пищевые привычки женщин.

Диетолог и нутрициолог Лорен Харрис-Пинкус заявила, что женщины, преимущественно матери маленьких детей, часто едят стоя. По словам врача, это крайне вредно, поскольку мозг полностью осознает прием пищи лишь в случае, когда человек ест сидя и использует столовые приборы.

Кроме того, специалист посоветовала не доедать за детьми вредные закуски вроде наггетсов и сыра, так как в них много калорий. Харрис-Пинкус также рекомендует заранее приготовить полезные снеки, в частности овощи, фрукты и греческий йогурт, чтобы не искать посреди дня в холодильнике лакомства.

Диетолог также обратила внимание на то, что на еду не нужно вещать ярлыки "полезная" или "вредная". Главное, чтобы в течение дня организм получал необходимое количество питательных веществ, витаминов и минералов.

Коллега Харисс-Пинкус Келли Джонс посоветовала женщинам не злоупотреблять питательными батончиками, не пропускать завтрак и отказаться от плотных ужинов. Кроме того, не следует слишком долго придерживаться низкоуглеводных диет, так как это может негативно сказаться на репродуктивном здоровье.