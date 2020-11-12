«Это звучало как громкие хлопки из глубин преисподней»

Пользовательница Reddit из-за проблем со сном установила специальное приложение, которое записывало раздававшиеся ночью звуки. 27-летняя девушка вскоре забыла о нем, а затем вспомнила и решила послушать одну из аудиозаписей. Происходившее в комнате ночью очень удивило ее, однако в то же время позволило объяснить происходившие в ее жизни странности.

Рассказчица призналась, что с детства страдала от проблем со сном. Несколько месяцев назад она обратилась к врачу. Он посоветовал есть больше клетчатки и прописал таблетки. Кроме того, автор поста и ее возлюбленный установили специальные приложения, которые записывали звуки, издаваемые спящим человеком, в том числе храп и другие шумы.

Благодаря диете и таблеткам проблемы со сном исчезли, и девушка забыла о приложении. В то же время она заметила, что ее бойфренд начал от нее отдаляться. Рассказчица заподозрила, что у него появилась другая женщина, потому что иногда по утрам она обнаруживала, что ее возлюбленный ночью уходил спать на диван.

Думая о том, как раскрыть возможную измену, автор публикации вспомнила о приложении. Девушка решила проверить запись звуков предыдущей ночи.

«Я захотела проверить, во сколько он уходит из спальни. Может быть, в это время звонит телефон. Может быть, я услышу что-то другое, что поможет мне понять, почему мой любимый уходил от меня в другую комнату», — объяснила героиня рассказа.

Однако правда оказалась в том, что новая диета повлияла на пищеварение девушки и вызвала ночные газы.

«Это звучало как самые громкие хлопки из глубин преисподней», — описала запись автор публикации. Прослушав ее, она обнаружила, что за ночь это происходило 124 раза, на десятый раз ее возлюбленный ушел в другую комнату. При этом сама героиня истории не слышала звуков, потому что крепко спала из-за таблеток.

После этого девушка написала бойфренду, что знает причину его ночных миграций, и спросила, почему он не сказал ей о проблеме. Мужчина признался, что не хотел заставлять ее испытывать стыд. Они вместе посмеялись над историей, после чего девушка заявила, что постарается изменить режим питания.