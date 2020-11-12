7 причин поддерживать физическую активность

Упражнение определяется как любое движение, которое заставляет ваши мышцы работать и требует, чтобы ваше тело сжигало калории. Есть много видов физической активности, включая плавание, бег, бег трусцой, ходьбу и танцы, и это лишь некоторые из них. Было доказано, что активный образ жизни приносит много пользы как физическому, так и психическому здоровью. Это может даже помочь вам прожить дольше. Вот 7 основных способов, которыми регулярные упражнения приносят пользу вашему телу и мозгу:

Это может сделать вас счастливее

Было доказано, что упражнения улучшают ваше настроение и уменьшают чувство депрессии, беспокойства и стресса. Спорт вызывает изменения в частях мозга, которые регулируют стресс и беспокойство. Он также может повысить чувствительность мозга к гормонам серотонину и норэпинефрину, которые снимают чувство депрессии. Кроме того, упражнения могут увеличить выработку эндорфинов, которые, как известно, помогают вызывать положительные эмоции и уменьшают восприятие боли. Было показано, что упражнения уменьшают симптомы у людей, страдающих тревожностью. Это также может помочь им лучше осознавать свое психическое состояние и отвлекаться от своих страхов.

Что интересно, не имеет значения, насколько интенсивна ваша тренировка. Кажется, что ваше настроение может улучшиться от упражнений независимо от их интенсивности. Фактически, исследование с участием 24 женщин, у которых была диагностирована депрессия, показало, что упражнения любой интенсивности значительно уменьшали чувство депрессии. Влияние упражнений на настроение настолько велико, что решение заниматься спортом имеет значение даже в течение коротких периодов времени. В одном исследовании 26 здоровых мужчин и женщин, которые обычно регулярно занимались спортом, попросили либо продолжить заниматься, либо прекратить их на две недели. У тех, кто прекратил заниматься спортом, наблюдалось повышение негативного настроения.

Это может помочь при похудении

Некоторые исследования показали, что малоподвижный образ жизни является основным фактором увеличения веса и ожирения. Чтобы понять влияние упражнений на снижение веса, важно понимать взаимосвязь между упражнениями и расходом энергии. Ваше тело расходует энергию тремя способами: переваривая пищу, выполняя упражнения и поддерживая такие функции организма, как сердцебиение и дыхание. Во время диеты снижение потребления калорий снижает скорость метаболизма, что замедляет потерю веса. Напротив, было показано, что регулярные упражнения увеличивают скорость метаболизма, что сжигает больше калорий и помогает похудеть. Кроме того, исследования показали, что сочетание аэробных упражнений с тренировками с отягощениями может максимизировать потерю жира и поддержание мышечной массы, что важно для поддержания веса.

Это полезно для ваших мышц и костей

Упражнения играют жизненно важную роль в создании и поддержании сильных мышц и костей. Физическая активность, такая как поднятие тяжестей, может стимулировать наращивание мышечной массы в сочетании с адекватным потреблением белка. Это потому, что упражнения помогают высвобождать гормоны, которые способствуют способности ваших мышц усваивать аминокислоты. Это помогает им расти и уменьшает их распад. С возрастом люди, как правило, теряют мышечную массу и функции, что может привести к травмам и инвалидности.

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Регулярная физическая активность имеет важное значение для уменьшения потери мышечной массы и сохранения силы с возрастом. Кроме того, упражнения помогают наращивать плотность костей в молодом возрасте, а также помогают предотвратить остеопороз в более зрелом возрасте. Интересно, что упражнения с высокой ударной нагрузкой, такие как гимнастика или бег, или виды спорта с необычной ударной нагрузкой, такие как футбол и баскетбол, способствуют более высокой плотности костей, чем виды безударного спорта, такие как плавание и велосипед.

Это может повысить ваш уровень энергии

Упражнения могут стать настоящим зарядом энергии для здоровых людей, а также для тех, кто страдает различными заболеваниями. Одно исследование показало, что 6 недель регулярных упражнений уменьшили чувство усталости у 36 здоровых людей, которые сообщали о постоянной усталости. Кроме того, упражнения могут значительно повысить уровень энергии у людей, страдающих синдромом хронической усталости (СХУ) и другими серьезными заболеваниями. Фактически, упражнения кажутся более эффективными в борьбе с СХУ, чем другие методы лечения, включая пассивные методы лечения, такие как расслабление и растяжка, или полное отсутствие лечения. Кроме того, было показано, что упражнения повышают уровень энергии у людей, страдающих прогрессирующими заболеваниями, такими как рак, ВИЧ / СПИД и рассеянный склероз.

Это может снизить риск хронических заболеваний

Отсутствие регулярной физической активности является основной причиной хронических заболеваний. Было показано, что регулярные упражнения улучшают чувствительность к инсулину, сердечно-сосудистую систему и композицию тела, но снижают артериальное давление и уровень жира в крови. Напротив, отсутствие регулярных упражнений — даже в краткосрочной перспективе — может привести к значительному увеличению жира на животе, что увеличивает риск диабета 2 типа, болезней сердца и ранней смерти. Поэтому рекомендуется ежедневная физическая активность, чтобы уменьшить жир на животе и снизить риск развития этих заболеваний.

Помогает здоровью кожи

Окислительный стресс в организме может повлиять на вашу кожу. Окислительный стресс возникает, когда антиоксидантная защита организма не может полностью устранить повреждения, которые свободные радикалы наносят клеткам. Это может повредить их внутренние структуры и испортить вашу кожу. Несмотря на то, что интенсивные и изнурительные физические нагрузки могут способствовать окислительному повреждению, регулярные умеренные упражнения могут увеличить выработку вашим организмом естественных антиоксидантов, которые помогают защищать клетки. Точно так же упражнения могут стимулировать кровоток и вызвать адаптацию клеток кожи, что может помочь отсрочить появление старения кожи.

Это может помочь вашему мозгу и памяти

Упражнения могут улучшить работу мозга и защитить память и мыслительные способности. Во-первых, он увеличивает частоту сердечных сокращений, что способствует притоку крови и кислорода к мозгу. Он также может стимулировать выработку гормонов, способствующих росту клеток мозга. Более того, способность физических упражнений предотвращать хронические заболевания может принести пользу вашему мозгу, поскольку эти заболевания могут повлиять на его функцию. Регулярная физическая активность особенно важна для пожилых людей, поскольку старение в сочетании с окислительным стрессом и воспалением способствует изменениям в структуре и функциях мозга. Было доказано, что упражнения заставляют гиппокамп, часть мозга, жизненно важную для памяти и обучения, увеличиваться в размерах. Это служит для улучшения умственных способностей у пожилых людей. Наконец, было доказано, что упражнения уменьшают изменения в мозге, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера и шизофрению.