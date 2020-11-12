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Названы простые способы укрепить иммунитет осенью и зимой 

РИА Новости и ещё 4 7 часов назад
Названы простые способы укрепить иммунитет
Фото: РИА Новости
Терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Говорит Москва" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет в холодный период.
Врач посоветовала не экономить на электроэнергии осенью и зимой: по ее словам, должно создаваться впечатление, будто всегда солнечно. Для этого нужно хорошее искусственное освещение.

"Поднимает настроение желтый и оранжевый цвет, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу", — отметила Алексеева.

Она также посоветовала отказаться от вещей черного и серого цвета и заменить их на цветные — так как многие в этом году не ездили в отпуск.

"Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение", — рассказала Алексеева.

Кроме того, она отметила, что у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D. Кроме того, врач напомнила и о необходимости приема витамина C. Важны для организма и витамины группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.
Однако терапевт предупредила, что прием витамина D3 должен назначить врач, а также нужно сдать анализы. Алексеева также предложила ходить в солярий, если нет онкологических заболеваний или других противопоказаний.
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