Пережившая обрезание россиянка описала последствия

Afisha Daily. Жительница Дагестана Джавгарат (имя изменено) в детстве пережила клиторэктомию — калечащую операцию по «женскому обрезанию», — но узнала об этом только в 42 года. Ее историю в своем спецпроекте «Насилие — не традиция» рассказала

Женщина стала догадываться о своих проблемах с момента замужества. Половой акт всегда был для нее болезненным и часто заканчивался кровотечением. Джавгарат не понимала, почему в эротических фильмах женщины всегда стонут и получат удовольствие от секса, однако обсудить эту проблему ей было не с кем. На вопросы о половой жизни муж отвечал, что партнерша лежит в постели «как бревно, без эмоций».

Только в 42 года Джавгарат решила обратиться к гинекологу, который сказал, что она прошла через клиторэктомию, то есть удаление клитора.

«От ужаса меня замутило. Я не помнила о самой операции, из чего сделала вывод, что она произошла, когда я была младенцем, — в год или два от роду», — сказала она.

Когда женщина решила сообщить об этом мужу, тот признался, что у него есть любовница, и ушел к ней.

Джавгарат отметила, что по-прежнему удивляется, что ни один врач не сообщил о последствиях калечащей операции при осмотре и родах — у женщины два сына и одна дочь.

Информацию о «женских обрезаниях» она начала искать в СМИ. Джавгарат прочитала, что раньше операцию женщинам делали, чтобы они «не мучились», когда мужчины уходили на войну. Потом традиция укоренилась, а опыт подобных калечащих операций стал передаваться по наследству без каких-либо причин.

«Еще как-то я услышала, что операцию проводят девочке из села, когда она уезжает учиться в город, чтобы "не загуляла"», — отметила Джавгарат.

Рассказ россиянки стал частью спецпроекта «Афиши Daily» о проблеме «женского обрезания» в мире. По информации авторов, в России ежегодно минимум 1240 девушек подвергаются увечьям половых органов. Калечащие операции практикуются в Дагестане, Чечне и Ингушетии, также известен случай в Алтайском крае. Россия остается одной из двух стран в Совете Европы , не подписавшей Стамбульскую конвенцию, направленную на борьбу с гендерным насилием.