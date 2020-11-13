Жизнь без сладкого и другие мифы о диабете 

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день родился физиолог Фредерик Грант Бантинг, который в 1921 году совместно с коллегами открыл инсулин — гормон, регулирующий содержание глюкозы в крови. Инсулин помогает расщеплять углеводы и сахар, превращая их в энергию для организма.

За открытие инсулина Бантинг был отмечен Нобелевской премией. Год спустя ученый спас жизнь больному диабетом 14-летнему мальчику, сделав ему инъекцию препарата.

Что такое диабет?

1-го типа — когда в организме не вырабатывается достаточно инсулина и пациенты вынуждены постоянно делать инъекции гормона;

2-го типа — когда инсулин вырабатывается в нормальных или даже повышенных количествах, однако организм не может эффективно его использовать, так как механизм взаимодействия с клетками нарушен; пациентам с диабетом 2-го типа прописывают диету и сахароснижающие препараты. Это нарушение обмена углеводов, которое характеризуется высоким содержанием сахара в крови. Различают две основные формы заболевания:

На сахарный диабет 2-го типа приходится до 90% случаев заболевания.

Сколько людей больны диабетом?

По данным Международной федерации диабета, в 2019 году количество больных диабетом в мире достигло 463 млн человек.

"В 2000-х в России было 2 млн пациентов, в 2020 году — 5 млн За 20 лет количество больных сахарным диабетом выросло больше чем в два раза",

Несмотря на то что сегодня сахарный диабет является одной из основных причин инвалидности и смертности наряду с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вокруг него существует большое количество заблуждений. Зачастую люди недостаточно осведомлены о реальных причинах и последствиях заболевания. Мы постарались отделить мифы от фактов.

Если есть много сахара, можно заболеть диабетом

Из-за названия многие полагают, что к возникновению диабета приводит употребление большого количества сахара. Это не совсем верно. Нет никаких доказательств, что сахар сам по себе вызывает диабет. Однако пристрастие к сладкому способствует ожирению, которое, в свою очередь, повышает риск развития диабета 2-го типа. Что касается диабета 1-го типа, тут любовь к сахару ни при чем, так как этот тип является генетическим заболеванием.

Если у человека есть лишний вес, он непременно заболеет, а худым диабет не грозит

Переедание и малоподвижный образ жизни действительно увеличивают вероятность заболеть диабетом 2-го типа, однако на это влияют и другие факторы, например генетика или возраст. Поэтому полнота не означает, что у человека обязательно будет диабет.

Болезнь может поражать людей с любым типом телосложения. Диабетики 1-го типа, как правило, имеют нормальный вес.

Диабет заразен

Данное заболевание не относится к инфекционным, поэтому заразиться им невозможно ни при одном из возможных контактов.

Диабет передается по наследству, дети диабетиков непременно заболеют

Во-первых, передается не сам диабет, а склонность к нему. Поэтому так важно не пренебрегать профилактикой — правильным питанием и физическими нагрузками.

Что касается вероятности развития болезни, по словам врачей-эндокринологов, она составляет 25–30%, если оба родителя больны диабетом 1-го типа, и 70–80% — если мать и отец страдают диабетом 2-го типа. В случае болезни только одного члена семьи вероятность риска возникновения болезни уменьшается.

Стоит обратить внимание, что, даже если никто из родственников не болел, малоподвижный образ жизни и переедание, ведущие к ожирению, могут повлиять на развитие диабета.

Человек сразу поймет, что заболел диабетом, потому что почувствует себя плохо

Признаки и симптомы сахарного диабета не всегда ярко проявляются. В некоторых случаях человек, страдающий от заболевания, может быть не в курсе своего состояния. Поэтому очень важно регулярно проходить профилактический осмотр и сдавать анализы крови.

Если вас постоянно мучает жажда, беспокоит частое мочеиспускание и быстрая утомляемость, лучше проверить кровь на сахар. Все это — симптомы сахарного диабета.

Нормальные показатели глюкозы крови (анализ из пальца): натощак — 3,3–5,5 ммоль/л, после еды — 7,8 ммоль/л.

Диабет — это приговор, осложнения либо убьют больного, либо сделают инвалидом

Сахарный диабет опасен возможными осложнениями, среди которых инсульты, инфаркты и потеря зрения. Однако современные лекарства, глюкометры (приборы для измерения глюкозы в крови) и новые подходы к терапии позволяют контролировать и корректировать уровень сахара и способны эффективно предупреждать осложнения.

Диабетики не могут есть сладкое

На самом деле, рацион больного диабетом 1-го типа, умеющего контролировать свое заболевание (знакомого с правилами инсулинотерапии и системой подсчета углеводов), практически не отличается от питания здорового человека.

Людям с диабетом 2-го типа действительно не рекомендуется употреблять сахар и сахаросодержащие продукты (быстрые углеводы). Также следует ограничить употребление жиров. То есть пациентам достаточно придерживаться принципов здорового питания, которые включают в том числе продукты, содержащие глюкозу.

Мед и фрукты вместо сахара можно употреблять в неограниченных количествах

Фруктоза, содержащаяся в меде, повышает уровень глюкозы в крови примерно так же, как и обычный сахар.

Что касается фруктов, нужно учитывать, что помимо клетчатки и витаминов в них содержится большое количество углеводов, которое может вызвать повышение сахара в крови. Поэтому необходимо проконсультироваться с врачом относительно видов и количества фруктов, которые можно включить в рацион.