Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

На прием в срок: когда нельзя откладывать поход к стоматологу 

WomanHit.ru 7 часов назад
Когда нельзя откладывать поход к стоматологу
Фото: WomanHit.ru
А как часто вы посещаете своего терапевта?
Стоматолог — тот самый врач, перед которым многие испытывают некое благоговение, и отнюдь не трепетное. Это связано с далеко не приятными воспоминаниями из детства, когда нам приходилось идти к врачу и слушать страшный звук бормашины. Сегодня все изменилось и на приеме стоматолога можно даже отдохнуть, так как большинство манипуляций абсолютно безболезненны. А как давно вы были у врача? Мы решили выяснить, когда все же нужно записаться на прием.

Повышенная кровоточивость десен

С этим неприятным моментом сталкивается каждый из нас хотя бы несколько раз в жизни, и не всегда раздражение десны говорит о серьезных проблемах. И все же отнеситесь внимательно к состоянию полости рта — не появляются ли вместе с кровоточивостью другие неприятные симптомы, например, боль или жжение. Очень часто постоянная кровоточивость является первым симптомом пародонтоза, а это заболевание необходимо лечить только вместе со специалистом.

Неприятный запах

Если вы заметили, что даже после чистки зубов запах изо рта никуда не исчезает, есть повод обратиться к своему врачу. Менять зубную пасту и щетку в этом случае бесполезно. Помимо болезней органов пищеварение этот симптом может говорить о развитии кариозных полостей или других неприятных состояний, когда зубам требуется помощь.

Боль после употребления сахара

Чаще всего этот симптом говорит о серьезном поражении кариесом. Не думайте, что это простая чувствительность, которая пройдет на утро. Не пройдет, и может даже усилиться. Чтобы избежать серьезного вмешательства и больших затрат на лечение, своевременно посещайте своего терапевта.

Хруст в суставе

Если вы не проводили никаких манипуляций у стоматолога, но при этом сустав челюсти все равно хрустит, это может быть признаком неправильно развивающегося зуба мудрости или разрушения сустава на ранней стадии. В любом из этих случае важно получить консультацию стоматолога-хирурга, который проведет необходимое исследование и расскажет, что нужно сделать дальше, чтобы состояние не ухудшилось.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
WomanHit.ru: последние новости
Не сиди на месте: 7 причин поддерживать физическую активность Не сиди на месте: 7 причин поддерживать физическую активность Стресс vs талия: есть ли связь между настроением и набором веса Стресс vs талия: есть ли связь между настроением и набором веса Кости в порядке: 5 способов укрепить их при помощи натуральных средств Кости в порядке: 5 способов укрепить их при помощи натуральных средств
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение