Когда нельзя откладывать поход к стоматологу

А как часто вы посещаете своего терапевта?

Стоматолог — тот самый врач, перед которым многие испытывают некое благоговение, и отнюдь не трепетное. Это связано с далеко не приятными воспоминаниями из детства, когда нам приходилось идти к врачу и слушать страшный звук бормашины. Сегодня все изменилось и на приеме стоматолога можно даже отдохнуть, так как большинство манипуляций абсолютно безболезненны. А как давно вы были у врача? Мы решили выяснить, когда все же нужно записаться на прием.

Повышенная кровоточивость десен

С этим неприятным моментом сталкивается каждый из нас хотя бы несколько раз в жизни, и не всегда раздражение десны говорит о серьезных проблемах. И все же отнеситесь внимательно к состоянию полости рта — не появляются ли вместе с кровоточивостью другие неприятные симптомы, например, боль или жжение. Очень часто постоянная кровоточивость является первым симптомом пародонтоза, а это заболевание необходимо лечить только вместе со специалистом.

Неприятный запах

Если вы заметили, что даже после чистки зубов запах изо рта никуда не исчезает, есть повод обратиться к своему врачу. Менять зубную пасту и щетку в этом случае бесполезно. Помимо болезней органов пищеварение этот симптом может говорить о развитии кариозных полостей или других неприятных состояний, когда зубам требуется помощь.

Боль после употребления сахара

Чаще всего этот симптом говорит о серьезном поражении кариесом. Не думайте, что это простая чувствительность, которая пройдет на утро. Не пройдет, и может даже усилиться. Чтобы избежать серьезного вмешательства и больших затрат на лечение, своевременно посещайте своего терапевта.

Хруст в суставе

Если вы не проводили никаких манипуляций у стоматолога, но при этом сустав челюсти все равно хрустит, это может быть признаком неправильно развивающегося зуба мудрости или разрушения сустава на ранней стадии. В любом из этих случае важно получить консультацию стоматолога-хирурга, который проведет необходимое исследование и расскажет, что нужно сделать дальше, чтобы состояние не ухудшилось.