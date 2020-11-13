Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Аль Капоне сошел с ума
Как Аль Капоне сошел с ума Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Правда ли полезнее спать без подушки 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Правда ли полезнее спать без подушки
Фото: Harper’s Bazaar
Мы постоянно находимся в поисках идеальной формулы сна: сколько спать, в каком положении, на каком матрасе и на какой подушке. О необходимости последней существует много споров: многие люди считают, то сон без подушки помогает лучше выспаться и улучшает здоровье позвоночника. Но правда ли полезнее спать без подушки?
Если коротко, то нет. Сон без подушки негативно влияет на качество сна и мешает высыпаться, в результате чего вы с самого утра чувствуете усталость и не можете продуктивно работать в течение дня. Когда вы спите на ровной поверхности матраса, нарушается кровообращение мозга, в результате чего он не получает достаточно кислорода.
Кроме того, отсутствие подушки может стать причиной развития остеохондроза шейного отдела позвоночника. Во время сна на ровной поверхности, нагрузка на шейные позвонки распределяется неестественным образом, в результате чего могут возникать зажимы и боли в шее. Из-за отсутствия подушки мы инстинктивно подкладываем руки под голову, что нарушает правильное кровообращение, а в перспективе даже может стать причиной искривления позвоночника.
На внешнем виде сон без подушки тоже сказывается не лучшим образом. Когда голова находится на одном уровне с телом, значительно возрастает риск появления отеков, от которых вам придется мучительно избавляться с утра. Кроме того, трение кожи о твердый матрас может стать причиной заломов и появления морщин. Специалисты рекомендуют не отказываться от подушки, потому что на самом деле пользы от этого никакой нет.
Выбирайте ортопедические подушки, которые поддерживают шею и голову в правильном положении, не мешают кровообращению и не провоцируют зажимы в шейном отделе позвоночника.
Видео дня. Звезды, которые выглядят моложе ровесников
Harper’s Bazaar: последние новости
6 лучших видеотренировок для тех, кто много работает за компьютером дома 6 лучших видеотренировок для тех, кто много работает за компьютером дома Почему вредно много спать Почему вредно много спать 5 неожиданных продуктов, которые можно (и нужно) есть при похудении 5 неожиданных продуктов, которые можно (и нужно) есть при похудении
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Дом и сад
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
09:18
Звезды, которые выглядят намного моложе ровесников
Звёзды Красота
Звездные детки, растущие копиями родителей
11:08
Звездные детки, растущие копиями родителей
Дети Звёзды
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
02:33
Звезда Comedy Club рассказал о смерти маленькой дочки
Звёзды
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение