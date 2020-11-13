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Что случится с вашим телом, если вы забудете про соль 

Мира Маркина 5 часов назад
Что случится с вашим телом, если вы забудете про соль
Фото: depositphotos.com
Медики нередко рекомендуют отказаться от чрезмерного потребления соли для того, чтобы снизить риск развития серьезных недугов. Но вместе с тем мало кто говорит о том, что полный отказ от соли также чреват серьезными последствиями. Что произойдет с вашим телом, если соль окажется под запретом? Выяснял "Рамблер".

Лишний вес

Йодированная соль необходима для выработки гормонов, и если для вас она станет табу, источники йода станут весьма ограниченными. Как следствие — лишние килограммы, отеки и сухая кожа.

Симптомы обезвоживания

Если уровень натрия в крови резко падает, это провоцирует симптомы обезвоживания. В частности, вам придется столкнуться с головокружениями, жаждой, резким мочеиспусканием и сухостью во рту.

Тошнота

Запрет на соль может серьезным образом отразиться на уровне холестерина. Как правило, изменение его уровня не имеет ранних симптомов, однако оно все же может повлиять на работу сердца. Один из признаков таких изменений — тошнота.
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