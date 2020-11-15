Врачи назвали два «суперпродукта» для русской зимы

Этой зимой придется не только беспокоиться о простуде и гриппе, но и помнить о коронавирусе, что делает еще более важным принятие дополнительных мер для поддержания иммунитета. Среди множества способов это сделать один из самых простых — употреблять в пищу продукты, богатые витаминами и минералами.

Американские врачи Лорен Пауэлл и Дайан Хесс поделились с изданием Eat This, Not That! своим взглядом на наиболее полезные зимой продукты питания. Они содержат набор витаминов, поддерживающих в порядке иммунную систему.

Доктор Пауэлл рассказала, что ее любимая еда, которая помогает поддерживать здоровую иммунную систему осенью и зимой, — это листовая капуста, также известная как кале. Это недорогой, низкокалорийный овощ. Он богат антиоксидантами, витаминами B, C и D. Также эта разновидность капусты — хороший источник фолиевой кислоты и железа.

Витамины B, C и D играют свою роль в работе иммунной системы, объясняет врач. Например, витамин B обеспечивает высокий уровень энергии, что является ключом к поддержанию здоровой иммунной системы. Витамин С также имеет решающее значение для повышения иммунитета, поскольку он помогает защитить тело от вредных свободных радикалов, которые могут повредить клетки в организме и в конечном итоге вызвать болезнь.

Доктор Дайан Хес напоминает, что витамин D тоже обладает противовирусными свойствами, поэтому она считает, что еда номер один, которую люди должны есть этой зимой, — это лосось. Каждая порция лосося на 100 г содержит около 500 МЕ витамина D, что является рекомендуемой дневной дозой. Есть и другие продукты, содержащие витамин D, такие как яичные желтки, сардины и грибы, но в них меньше витаминов в расчете на порцию.