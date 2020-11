Врачи назвали два «суперпродукта» для русской зимы

Этой зимой придется не только беспокоиться о простуде и гриппе, но и помнить о коронавирусе, что делает еще более важным принятие дополнительных мер для поддержания иммунитета. Среди множества способов это сделать один из самых простых — употреблять в пищу продукты, богатые витаминами и минералами.

Американские врачи Лорен Пауэлл и Дайан Хесс поделились с изданием Eat This, Not That! своим взглядом на наиболее полезные зимой продукты питания. Они содержат набор витаминов, поддерживающих в порядке иммунную систему.