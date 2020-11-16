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Диетолог объяснила причины тяги к сладкому 

Lenta.ru и ещё 5 13 часов назад
Диетолог объяснила причины тяги к сладкому
Фото: Pixabay.com
Тяга к сладкому может объясняться различными причинами. Например, иногда человеку не хватает каких-то веществ, и он пытается компенсировать их за счет определенных продуктов. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала российский врач-диетолог Елена Соломатина.
Однако в этом случае сладкому есть альтернатива. «Это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B — это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы», — пояснила эксперт.

Кроме того, причиной страсти к сладостям может стать стресс, нехватка положительных эмоций и энергии, недосып или скрытая инфекция.

При этом Соломатина подчеркнула, что при исключении сахара из рациона съеденный кусочек торта не следует рассматривать как срыв. По ее словам, можно съесть любимое лакомство, а затем вернуться к диете, но главное — не зацикливаться.

«Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется», — подытожила она.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков раскрыл способ, который поможет избавиться от тяги к сладкому перед сном. По его словам, в 5-6 вечера следует съедать блюдо, которое поднимет уровень сахара в крови.
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Здоровье , Елена Соломатина , Алексей Ковальков , ИА Sputnik
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