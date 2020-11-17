В какое время лучше всего ложиться спать 

Правильный режим сна — проблема для современного человека. Ритм жизни редко позволяет нам ложиться и просыпаться в определенное время и спать положенные 8 часов. Согласно статистике, положение вещей стало еще хуже после весеннего локдауна, когда под влиянием стресса и отсутствия необходимости регулярно куда-то выходить мы вообще забыли о режиме.

Ночью организму требуется время, чтобы восстановиться и набраться сил, — в среднем это 7-8 часов. Сон как меньше, так и больше положенного времени отражается на здоровье и самочувствии не самым лучшим образом. Это может стать причиной увеличения веса, проблем с кожей и потери концентрации.

Однако, как выяснили ученые, значение имеет не только продолжительность сна, но и время, в которое вы ложитесь.

То, с какой скоростью вы засыпаете, насколько крепко спите и как легко просыпаетесь, зависит от множества факторов. По мнению ученых, идеальное время отхода ко сну — между 10 и 11 часами вечера. В это время снижается уровень гормона стресса кортизола, а уровень мелатонина (гормона сна) наоборот начинает расти. По статистике, 76% людей, ложащихся спать между 10 и 11 часами вечера, утром чувствуют себя бодрыми и отдохнувшими.

Однако, стоит понимать, что это не универсальное средство. Если вы "сова" и привыкли ложиться после полуночи, уснуть в 10 у вас вряд ли получится — все закончится бессонницей и разбитым состоянием с утра. В этом случае стоит обратить внимание на циклы сна. Принято считать, что один полный цикл (который делится на 4 подцикла) длится 90 минут.

Специалисты уверены, что время сон должен состоять из нескольких полноценных циклов (т.е. время сна должно быть кратно 90 минутам: 6, 7.5 или 9 часов). Если цикл "разбивается", качество сна снижается, а значит утром вам будет труднее проснуться. Именно из-за нарушения циклов сна возникло популярное заблуждение о вреде дневного сна, хотя если уложиться в циклы (1.5 или 3 часа), такой отдых пойдет вам на пользу и зарядит энергией на остаток дня.