Как добиться тонкой талии без жестких ограничений

Если вы уверены, что хула-хуп только для детей, подумайте еще раз.

Когда дело доходит до упражнений, поиск того, что вам нравится, является ключом к регулярной физической активности. Когда тренировка увлекательна и вы с нетерпением ждете ее, у вас больше шансов придерживаться ее и продолжать совершенствоваться.

Также полезно, если это упражнение может улучшить ваше здоровье и физическую форму различными способами — и именно здесь на помощь приходит хула-хупинг. В этой статье будут рассмотрены преимущества тренировки с обручем, а также приведены шаги, которые помогут вам начать работу.

Каковы преимущества хула-хупинга?

1. Сжигает калории. По данным Mayo Clinic, хула-хуп сравним с другими аэробными упражнениями, такими как сальса, свинг и танец живота, когда дело доходит до сжигания калорий. Фактически, в среднем женщины могут сжечь около 165 калорий, а мужчины — 200 калорий за 30-минутный сеанс кручения обруча.

2. Сжигает жир и сантиметры. Согласно результатам небольшого исследования 2015 года, если вы хотите сбросить сантиметры вокруг талии и бедер , обруч может быть для вас правильным видом упражнения, особенно если вы используете обруч с утяжелителями. Исследование, которое оценивало программу хула-хупинга, выполненную 13 женщинами в течение 6 недель, показало, что женщины потеряли в среднем 3,4 см вокруг талии и 1,4 см вокруг бедер.

3. Улучшает сердечно-сосудистую систему. Как только вы станете регулярно заниматься с обручем, частота сердечных сокращений увеличится, ваши легкие будут работать интенсивнее, а кровоток улучшится. Вы также будете проводить больше времени в аэробной зоне, сжигая калории и укрепляя здоровье сердца.

4. Тренирует мышцы кора. Если вы когда-либо использовали хула-хуп, то знаете, насколько вам нужно двигать бедрами, чтобы обруч удерживался на талии. Чтобы хула-хуп продолжал двигаться, вам нужны сильные мышцы кора и хорошая подвижность бедер. Научиться пользоваться обручем и регулярно его практиковать — отличный способ нацелить и тренировать мышцы живота, а также косые мышцы живота и бедра.

5. Улучшает баланс. По данным Американского совета по физическим упражнениям, любой вид физической активности, требующий от вас сохранения осанки и устойчивости на опоре, может помочь вам сохранить и улучшить равновесие.

6. Прорабатывайте мышцы нижней части тела. С обручем тренируются не только мышцы кора. Мышцы нижней части тела, включая квадрицепсы (передняя часть бедра), подколенные сухожилия (задняя поверхность бедер), ягодицы и икры, также будут чувствовать нагрузку, особенно если вы используете обруч с утяжелителями. Чтобы поддерживать движение вперед-назад и из стороны в сторону, вам необходимо задействовать большие мышцы ног и ягодиц, чтобы усилить движение.

7. Семейная деятельность. Когда у вас есть семья, может быть сложно сделать тренировку. Хула-хуп — это один из способов одновременно потренироваться и провести время с семьей. Пригласите своих детей, супруга, партнера и всех, кто хочет получить пользу от этого увлекательного вида фитнеса, присоединиться к вам на тренировке с обручем. Вы даже можете разыграть это, посмотрев, кто дольше всех может держать обруч на талии.

8. Недорогой и портативный. Хула-хуп — это не дорога в спортзал, на переполненные фитнес-классы или ожидание в очереди, чтобы использовать кардиотренажер. Кроме того, он стоит недорого, и вы можете сделать это упражнение практически где угодно, включая гостиную, передний двор или гараж.

С чего начать? Все, что вам нужно для начала, — это обруч и место для движения. Вот несколько советов, которые помогут вам встать на верный путь:

Найдите обруч подходящего размера. Успех ваших тренировок во многом зависит от размера выбранного вами обруча. Совет для новичков: используйте обруч большего размера, чтобы начать вращение медленнее. Если можете, опробуйте обруч перед покупкой.

Выбирайте лучший вес. Если вы выбираете хула-хуп с утяжелением, хорошее практическое правило для новичков — начинать с обруча весом 0,5—1 кг. Когда вы станете сильнее, подумайте о переходе на более тяжелые обручи, но только если вы сможете поддерживать правильную траекторию.

Посмотрите видео. Есть несколько онлайн-уроков, которые расскажут, как правильно использовать хула-хуп.

Начните с более коротких тренировок. С хула-хупингом вы учите свое тело, как правильно двигаться с обручем, одновременно работая с сердечно-сосудистой системой. Из-за этого вам может потребоваться начать с более коротких тренировок. Старайтесь проводить два или три 10-минутных занятия в день. По мере того, как вы становитесь крепче, можете добавлять время к каждой тренировке.

Советы по безопасности

Хотя хула-хупинг относительно безопасен, есть несколько советов, о которых следует помнить:

Поддерживайте правильную форму. Держите позвоночник прямо, а корпус напряженным, пока вы выполняете упражнение. Избегайте сгибания в талии.

Носите облегающую одежду. Надевайте одежду, которая облегает ваше тело, например штаны для йоги или велосипедные шорты и приталенную рубашку. Вам нужно, чтобы ткань не мешала обручу, когда вы двигаете бедрами.

Будьте осторожны, если у вас травма спины. Если у вас травма спины или хроническая боль в спине, посоветуйтесь с врачом или физиотерапевтом, прежде чем пробовать хула-хуп, чтобы убедиться, что это безопасно для вас.