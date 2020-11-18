Почему нельзя пить кофе натощак 

Российский врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев предостерег любителей взбодриться с утра пораньше. Как выяснилось, кофе можно употреблять неправильно, а это, в свою очередь, может привести к обострению уже имеющихся заболеваний, об этом эксперт рассказал в беседе с радио Sputnik

По словам Калинчева, если систематически пить кофе натощак, то впоследствии это приведет к обострению таких серьезных и болезненных недугов, как гастрит, язва и хронический панкреатит. Кроме того, подавляющее большинство кофеманов имеют проблемы с пищевым поведением, ведь вместо желания позавтракать, вызываемого здоровым голодом, они стремглав бросаются за очередной дозой бодрящего напитка, изобилующего кофеином.

«По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет», — пояснил врач.