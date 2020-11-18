К расстройствам пищевого поведения относятся не только булимия или анорексия, однако именно они встречаются наиболее часто. Самая большая проблема заключается лишь в том, что зачастую их очень трудно диагностировать, пока дело не зашло слишком далеко, потому что больные тщательно скрывают этот недуг и отказываются признавать, что с ними что-то не так.

Как сообщила британскому онлайн-порталу The Sun доктор Зои, при менее распространенных, чем анорексия и булимия, расстройствах набор симптомов может отличаться от традиционного. Многие люди понятия не имеют, что больные анорексией часто страдают и булимией, то есть приступами неконтролируемого обжорства. И пациенты на протяжении довольно длительного периода времени могут переходить от одного из этих диагнозов к другому.

Специалист подчеркнула, что клинические расстройства пищевого поведения выявлены всего у 2% населения, однако исследования, проводимые учеными, показывают, что проблемные или неупорядоченные отношения с едой, телом и спортом выявляются едва ли не у половины людей. И важно понимать, что дело не в самой еде, а в том, что чувствует человек и как он взаимодействует с едой. Для многих этот процесс – единственный способ почувствовать контроль над собственной жизнью, и это уже свидетельствует о серьезных психологических проблемах, которые усилились из-за затянувшейся пандемии коронавируса. Из-за неизвестности и неуверенности в будущем человек чувствует повышенную тревожность и беспокойства, из-за чего все чаще возникают расстройства пищевого поведения. Доктор Зои подчеркнула, что особенно опасна именно анорексия, так как у нее самый высокий показатель смертности.

Однако хорошая новость заключается в том, что эти психологические состояния довольно успешно лечатся, важно лишь вовремя их заметить. Эксперт напомнила, что в группе повышенного риска женщины, причем не только подростки и девушки в возрасте от 12 до 20 лет. Расстройство пищевого поведения может настигнуть кого угодно, независимо от пола, возраста и этнического и культурного происхождения.

Нет единой причины, по которой у человека развивает эта проблема, но часто болезнь возникает на фоне депрессии, повышенной тревожности, патологически низкой самооценки или перфекционизма. Особенно важно обратить внимание на следующие тревожные симптомы: употребление большого количества еды в течение короткого промежутка времени, доведение себя до болезненного переедания, посещение туалета сразу после еды, зацикленность на еде и страх набрать вес, очень критическое отношение к своему телу, злоупотребление слабительными, чрезмерные физические нагрузки или голодание, беспокойство, особенно во время еды в присутствии других людей, социальная изоляция, раздражительность и перепады настроения.