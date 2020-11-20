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Назван самый эффективный способ быстро сделать живот плоским 

Passion.ru и ещё 2 40 минут назад
Назван самый эффективный способ сделать живот плоским
Фото: Passion.ru
Так называемый висцеральный жир, который скапливается вокруг талии, в брюшной полости, из-за чего растет живот и страдают внутренние органы, которые также обволакиваются им.
Скопление висцерального жира чревато не только потерей осиной талии, но и развитием эндокринных заболеваний и метаболических нарушений, которые в конечном итоге могут привести к сахарному диабету. Причем ученые напоминают, что количество данного типа жира неизбежно начинает расти с возрастом, потому что уровень глюкозы в крови начинает повышаться, а после еды становится особенно высоким. По этой причине очень важно контролировать, что попадает на вашу тарелку и не злоупотреблять фастфудом.

«После еды наша кровь становится насыщенной глюкозой и жирными кислотами, и этот «токсичный бульон» может способствовать развитию разных нарушений, включая быстрый рост жира на животе, включая жировые клетки, расположенные в глубине»,

— пояснили эксперты изданию Express.
Ученые в очередной раз после серии экспериментов убедились, что самым быстрым способом уменьшить живот и сделать его более плоским является коррекция рациона. Причем наиболее эффективным будет сокращение быстрых углеводов, а именно продуктов, содержащих сахар. По словам специалистов, они провели более 20 контролируемых исследований, которые показали, что снижение употребления сладкого, белого хлеба, рафинированных углеводов, мучного и фастфуда способствует уменьшению жировой прослойки и снижение веса в 2-3 раза быстрее, чем диеты с низким содержанием жиров и помогают лучше контролировать уровень глюкозы в крови, избегая резких скачков.
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Здоровье , Жир на животе , Висцеральный жир
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