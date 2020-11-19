Японская поза, которая спасет ваше тело от проблем

Некоторое время назад я в очередной раз решила заняться своим здоровьем. К сожалению, проблемы есть, а вот силы воли нет совсем. Куда-то ездить на фитнес, йогу или даже по удалёнке дома заниматься систематически всякими комплексами нет ни времени, ни желания, ни сил. Ищу подходящие мне варианты — попроще, но с хорошими отзывами именно специалистов медиков и людей, кто реально пробовал и рекомендует.

Вот такое упражнение меня очень заинтересовало. Это своеобразная поза, в которой надо лежать, расслабившись, всего 5 минут в день. И это принесёт положительные результаты здоровью. Ведь спина наша ежедневно страдает от сидячего образа жизни и поднятия тяжестей. Живот становится дряблым, а многие внутренние органы опускаются и принимают неверное положение. В результате возникает много мелких (и не очень мелких) проблем со здоровьем. Тяжесть и, конечно, боли.

Упражнение изначально придумали в Японии, но сейчас у него много отличных отзывов по всему миру. Для правильного выполнения надо из самого большого махрового полотенца скатать тугой валик шириной около 40 см и диаметром не меньше 8-10 см. Чтобы валик не разматывался, закрепим резинками или обмотаем верёвкой. Важно лежать на очень жёсткой кровати, а лучше на полу на коврике. Мягкие поверхности не подойдут. Ровно 5 минут. Думаем о чём-то позитивном.))) Валик под поясницей. Положение рук и ног соблюдаем.

Спина и позвоночник примут физиологически верное положение. Со временем станут прямее, а болезненные ощущения будут реже беспокоить… Позвонки немного растянутся = это хорошо. Важно заниматься ежедневно, и уже через месяц-два будет виден результат!

При правильном выполнении уже через месяц объём талии уменьшится на несколько сантиметров и кожа живота станет более подтянутой.

Попробовала. Первый же раз спине было очень удобно и хотелось гораздо больше 5 минут провести на валике. А вот держать правильно пальцы ног и рук было непросто даже такое короткое время. Ножки нужно положить сначала на ширину плеч, а потом свести вместе большие пальцы (пятки при этом остаются на месте).

Руки подняты над головой. Лежат ладонями вниз. Мизинцы соединены (соприкасаются). Организм протестовал и старался изменить позу на более комфортную. Поэтому начинать можно с 2-3 минут. Мелочей нет — все нюансы важны!

Я уже три недели стараюсь делать это короткое упражнение. Купила себе даже коврик для йоги.))) Но пропускаю (забываю), если честно. Такой я слабовольный (или ленивый) «спортсмен». А здесь очень важна последовательность. Психологи считают, что таким людям, как я, может помочь не отлынивать и не бросить сразу один способ. Нужно сообщить о том, что ты начал заниматься своим здоровьем и обещаешь соблюдать и исполнять всё, как можно большему количеству людей. Особенно тем, мнение которых тебе важно, и они в любой момент могут спросить: «Ну как там твои тренировки?» В общем, на «войне» (в борьбе за здоровье) все методы хороши!