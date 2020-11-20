Назван способ предотвратить преждевременное старение 

Он отметил, что кожа является удивительным по многозадачности органом, для которой важны три витамина — A, E и C.

Витамин A или ретинол отвечает за регенерацию клеток. Благодаря ему активизируется выработка коллагена и эластина, а также стимулируется рост новых слоев и тормозится пигментация. Дефицит этого витамина, по словам врача, "ощущается" на лице.

"Это форсированное старение по мелкоморщинистому типу, неприятные пигментные пятна, сухость, землистый оттенок, различные высыпания и в целом преждевременное, не соответствующее возрасту увядание кожи", — рассказал врач. Этот витамин проникает в липидную мантию кожи и ускорит регенерацию внешних слоев кожи.

Витамин E может восстанавливать повреждения кожи, к которым относятся и морщины, а также регулировать водно-жировой баланс кожи, нормализуя работу сальных желез. Также он опосредованно задействует механизмы защиты кожи от ультрафиолета.

Витамин C способен нейтрализовать вредные элементы — свободные радикалы.

"Витамин С способен их связывать — и сегодня это самый верный способ борьбы со старением", — пояснил Арканников.

Однако проблема заключается в том, что он не проникает сквозь защитный жировой слой, поэтому получить его наружно можно только инъекционным путем.

По словам дерматолога, оптимальной стратегий будет "мазать A и E", а витамин C — колоть.

При этом также не стоит забывать и пить эти витамины вместе с другими. Однако самостоятельно назначать витамины себе не стоит — их лучше пить под наблюдением врача.

Также Арканников напомнил, что красота и здоровье нуждаются в комплексом подходе, то есть в правильном образе жизни и питании, а также в физической нагрузке.