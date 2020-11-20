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Названа оптимальная норма вина в день для женщин и мужчин 

Даня Виттиг 3 часа назад
Винный эксперт Влада Губернская назвала оптимальную дозу вина в день для девушек и молодых людей.
По ее мнению, нормальная норма вина в день для девушек в среднем достигает около 150 миллилитров, для мужчин — 250 миллилитров.

"Лучше каждый день по бокалу, чем "я не пью — не пью", а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам — 250 миллилитров", — заявила Губернская в ходе форума "Первые лица".

Однако эксперт отметила, что показатели также зависят от роста, телосложения и массы тела.
Ранее "Рамблер" сообщал об алкоголе, который наиболее опасен для сердца.
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