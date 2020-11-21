Названы наиболее вредные для печени продукты 

По словам Александра Мясникова, это выпечка и колбасные изделия.
Одними из самых губительных для печени продуктов являются сладкая выпечка, пельмени, котлеты и колбаса. Об этом сообщил врач Александр Мясников.
«Все это ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, Мясников отметил, что вредят печени и алкогольные напитки.
«Двести граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине — уже прямой печеночный яд», — подчеркнул врач.
Мясников добавил, что каждый год от гепатитов В и С умирает более миллиона человек. Врач рекомендовал россиянам избегать переедания и отметил, что печеночная недостаточность приводит к долгой и мучительной смерти.