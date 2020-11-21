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Названы наиболее вредные для печени продукты 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Названы наиболее вредные для печени продукты
Фото: ТК «Звезда»
По словам Александра Мясникова, это выпечка и колбасные изделия.
Одними из самых губительных для печени продуктов являются сладкая выпечка, пельмени, котлеты и колбаса. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

«Все это ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников отметил, что вредят печени и алкогольные напитки.

«Двести граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине — уже прямой печеночный яд», — подчеркнул врач.

Мясников добавил, что каждый год от гепатитов В и С умирает более миллиона человек. Врач рекомендовал россиянам избегать переедания и отметил, что печеночная недостаточность приводит к долгой и мучительной смерти.
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