Названы наиболее вредные для печени продукты 

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По словам Александра Мясникова, это выпечка и колбасные изделия.

Одними из самых губительных для печени продуктов являются сладкая выпечка, пельмени, котлеты и колбаса. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

«Все это ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, Мясников отметил, что вредят печени и алкогольные напитки.

«Двести граммов водки в неделю уже губительны для мужской печени. И 140 граммов женщине — уже прямой печеночный яд», — подчеркнул врач.

Мясников добавил, что каждый год от гепатитов В и С умирает более миллиона человек. Врач рекомендовал россиянам избегать переедания и отметил, что печеночная недостаточность приводит к долгой и мучительной смерти.