Почему опасно сидеть с телефоном в туалете

По мнению врачей, любители социальных сетей, которые не расстаются со своим телефоном даже во время похода в туалет, с большей долей вероятности сталкиваются с неприятным заболеванием, для лечения которого может понадобиться операция.

Гастроэнтеролог Крис Берни предупредил, что слишком долгое пребывание в туалете увеличивает вероятность развития геморроя. За последние 18 месяцев он вылечил 15 молодых людей, которые не смогли сначала найти объяснения своему болезненному состоянию, сообщает издание Daily Telegraph. После обследования пациентов профессор Берни заметил, что у них была привычка брать телефон в ванную и проводить с гаджетом до получаса в туалете.

«Я поинтересовался, почему они так долго сидят в туалете и оказалось, что они просто не хотят прерываться и продолжают листать соцсети даже во время процесса», — отметил общую закономерность профессор.

Не так давно, например, он хирургическим путем удалил гигантский геморрой у 23-летней девушки, которая обычно проводила не менее 25-30 минут в телефоне, когда пользовалась туалетом.

Любительнице соцсетей потребовалась срочная геморроидальная тромбэктомия, а затем консультация физиолога по дисфункции тазового дна.

«Я была потрясена, узнав, что привычка не расставаться со смартфоном во время справления естественной нужды может привести меня на больничную койку», — поделилась своими мыслями пациентка и добавила, что она прислушалась к рекомендациям врачей и теперь внимательнее относится к своему здоровью.