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Врач раскритиковала новогоднее меню россиян 

Полина Алферова 5 часов назад
«Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?»
Фото: Pixabay
Диетолог Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» указала на традиционные недостатки новогоднего стола россиян.
Праздничные блюда отличаются повышенной калорийностью и в сочетании с алкогольными напитками отрицательно влияют на самочувствие.
«Практика показывает, что осложнений от такой еды много, и все праздничные настроения очень быстро улетучиваются», — подчеркнула Григорьян.
Врач посоветовала серьезно отнестись к новогоднему меню, чтобы, в том числе, избежать отравления.

«Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, мы, конечно, рискуем все в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?» — уточнила она.

Также Ольга Григорьян порекомендовала заранее поесть и отправиться на прогулку всей семьей.
«Можно открыть шампанское, но необязательно его пить», — заметила она.
В крайне случае салат оливье можно заправить домашним, а не магазинным майонезом или использовать другую заправку.
«Это очень калорийный продукт, там желтки и растительное масло, довольно много, но зато там не будет усилителей вкуса, крахмала», — объяснила диетолог свою позицию.
Ранее «Рамблер» писал, что Седокова резко высказалась о «сроке годности женщин».
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Здоровье , Радиостанция "Говорит Москва"
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