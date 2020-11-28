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Названы продукты, способные защитить от рака 

Газета.Ru и ещё 7 9 часов назад
Названы продукты, способные защитить от рака
Фото: Газета.Ru
Научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии и врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, какие продукты могут защитить организм от возникновения раковых опухолей. Об этом пишет "Российская газета".
По ее словам, клетка начинает разрушаться из-за процесса окисления в ее оболочке, который может возникать из-за радиации, стресса и других факторов. Антиоксиданты, которые содержатся в ряде продуктов, тормозят этот процесс и защищают клетки.
Мощными антиоксидантами являются витамины С, Е и бета-каротин.
Витамин С содержится в большом количестве в киви, черной смородине, шиповнике, красном перце и даже в картофеле и луке.
Больше всего витамина Е можно найти в растительном масле и орехах. Существует группа антиоксидантов — терпены, куда входят каротиноиды, к которым относится ликопин. Больше всего он содержится в томате.
Каротиноидом богаты ярко-оранжевые и красные фрукты и овощи — морковь, помидоры, апельсин, сладких перец.
В овощах также содержатся полифенолы и капсаицин, а в кофе и чае — танины. Катехины присутствуют в зеленом чае, яблоках, сливах, малине и в других ягодах. А в фасоли, злаковых и семенах льна и кунжута содержатся лингалины, в фиолетовых ягодах — антоцианы.
Диетолог рекомендует на завтрак есть с кашей несколько ягод черники, ежевики или малины, на обед — салат их красных и оранжевых овощей. Идеальным ужином будет отварное брокколи или овощное рагу. К ним можно приготовить на пару морскую рыбу.
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