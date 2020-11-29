Раскрыта разница между женским и мужским алкоголизмом 

Врач-психотерапевт, нарколог, руководитель онлайн-клиники доктора Кислер Илья Кислер назвал разницу между женским и мужским алкоголизмом. Он рассказал «Комсомольской правде» о том, кто больше подвластен пристрастию к спиртному.

По мнению врача, женщины «более стыдливы» в этом вопросе в отличии от мужчин и умеют тщательно скрывать свою зависимость.

«Кто больше подвержен алкоголизму: мужчины или женщины…пока нет таких данных. Примерно одинаково. Просто женщины более стыдливы и часто умело скрывают свою зависимость. Из-за этого они очень долгое время могут не попадать в поле зрения врачей»,

— объяснил Кислер.

Однако при этом женщины гораздо быстрее осознают свою проблему, отметил нарколог.

«Если уж обратились к врачу, то хорошо его слышат, легче преодолевают анозогнозию — отрицание собственной болезни»,

— заключил он.