Женщина сбросила 40 кг и раскрыла секрет похудения 

Британка из Южного Уэльса, страдавшая от избыточного веса, рассказала о том, как ей удалось сбросить 40 килограммов. Об этом сообщает сайт Wales Online.

33-летняя Лиза Дэвис-Рид (Lisa Davies-Read) считает, что располнела из-за работы, которая мешала регулярно питаться и приучила ее к фастфуду. Женщина поняла, что нужно что-то делать, когда стала весить 103 килограмма. От ходьбы у нее стали распухать лодыжки, на лестнице начиналась одышка. Она перестала встречаться с друзьями и ходить по магазинам, хотя прежде любила шопинг.

Сестра посоветовала Дэвис-Рид записаться в Slimming World — группу поддержки для желающих похудеть. Там ей посоветовали употреблять поменьше сладостей и жирной пищи.

«Я по-прежнему могу есть все, что мне нравится, но с небольшими изменениями: например, вместо обычного масла использую что-то менее жирное», — объясняет она свой секрет.

Новая диета помогла ей сбросить первые 19 килограммов. Затем началась коронавирусная пандемия, в Великобритании ввели локдаун, а встречи Slimming World перенесли в онлайн. Дэвис-Рид воспользовалась случаем, чтобы заняться бегом по программе Couch to 5K. Сейчас ее вес составляет 63,2 килограмма, однако она планирует сбросить еще четыре килограмма.