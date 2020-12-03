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Женщина сбросила 40 кг и раскрыла секрет похудения 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Женщина сбросила 40 кг и раскрыла секрет похудения
Фото: Lenta.ru
Британка из Южного Уэльса, страдавшая от избыточного веса, рассказала о том, как ей удалось сбросить 40 килограммов. Об этом сообщает сайт Wales Online.
33-летняя Лиза Дэвис-Рид (Lisa Davies-Read) считает, что располнела из-за работы, которая мешала регулярно питаться и приучила ее к фастфуду. Женщина поняла, что нужно что-то делать, когда стала весить 103 килограмма. От ходьбы у нее стали распухать лодыжки, на лестнице начиналась одышка. Она перестала встречаться с друзьями и ходить по магазинам, хотя прежде любила шопинг.
Сестра посоветовала Дэвис-Рид записаться в Slimming World — группу поддержки для желающих похудеть. Там ей посоветовали употреблять поменьше сладостей и жирной пищи.

«Я по-прежнему могу есть все, что мне нравится, но с небольшими изменениями: например, вместо обычного масла использую что-то менее жирное», — объясняет она свой секрет.

Новая диета помогла ей сбросить первые 19 килограммов. Затем началась коронавирусная пандемия, в Великобритании ввели локдаун, а встречи Slimming World перенесли в онлайн. Дэвис-Рид воспользовалась случаем, чтобы заняться бегом по программе Couch to 5K. Сейчас ее вес составляет 63,2 килограмма, однако она планирует сбросить еще четыре килограмма.
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