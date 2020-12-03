Позаботьтесь о нормальной работе пищеварительной системы.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья при употреблении в пищу. Они содержатся как в добавках, так и в ферментированных продуктах. Пробиотики могут улучшить вашу иммунную функцию, пищеварительную систему и здоровье сердца, среди других преимуществ. Несколько исследований также показывают, что пробиотики могут помочь сбросить вес и снизить жир на животе.

Бактерии кишечника могут влиять на регулирование массы тела

В вашей пищеварительной системе обитают сотни микроорганизмов. Большинство из них — дружественные бактерии, которые производят несколько важных питательных веществ, включая витамин К и некоторые витамины группы В. Они также помогают расщеплять клетчатку, которую ваш организм не может переварить, превращая ее в полезные короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират. В кишечнике есть два основных семейства хороших бактерий: бактероиды и фирмикуты. Масса тела, по-видимому, связана с балансом этих двух семейств бактерий. Исследования как на людях, так и на животных показали, что у людей с умеренным весом кишечные бактерии отличаются от кишечных бактерий, чем у людей с избыточным весом или ожирением. В большинстве этих исследований у людей с ожирением было больше фирмикутов и меньше бактероидов по сравнению с людьми со средним весом.

У людей с ожирением кишечные бактерии менее разнообразны, чем у худых. Более того, люди с ожирением, у которых меньше разнообразных кишечных бактерий, как правило, набирают больше веса, чем люди с ожирением, у которых больше кишечных бактерий. Некоторые исследования на животных также показывают, что когда кишечные бактерии от мышей с ожирением были трансплантированы в кишечник худых мышей, у худых мышей развилось ожирение.

Как пробиотики влияют на массу тела

Методы, с помощью которых пробиотики влияют на массу тела и жир на животе, еще недостаточно изучены. Пробиотики, похоже, влияют на аппетит и потребление энергии за счет производства ацетата, пропионата и бутирата, которые являются короткоцепочечными жирными кислотами. Считается, что некоторые пробиотики могут ингибировать всасывание пищевых жиров, увеличивая количество жира, выводимого с калом. Другими словами, они заставляют ваше тело «собирать» меньше калорий из продуктов, которые вы едите. Было обнаружено, что некоторые бактерии, например, из семейства Lactobacillus, действуют таким образом. Пробиотики также могут бороться с ожирением другими способами, в том числе:

Высвобождение гормонов, регулирующих аппетит: пробиотики могут способствовать высвобождению гормонов, снижающих аппетит, глюкагоноподобного пептида 1 (GLP 1) и пептида YY (PYY). Повышенный уровень этих гормонов может помочь вам сжигать калории и жир.

Повышение уровня белков, регулирующих жир: пробиотики могут повышать уровень белка, подобного ангиопоэтину 4 (ANGPTL4). Это может привести к уменьшению накопления жира.

Убедительные доказательства связывают ожирение с воспалением во всем теле. Улучшая здоровье слизистой оболочки кишечника, пробиотики могут уменьшить системное воспаление и защитить от ожирения и других заболеваний.

Пробиотики могут помочь похудеть и избавиться от жира на животе

Недавний обзор хорошо спланированных исследований пробиотиков и потери веса у людей с избыточным весом и ожирением показывает, что пробиотики могут помочь вам сбросить вес и снизить процентное содержание жира в организме. В частности, исследования показали, что определенные штаммы семейства Lactobacillus могут помочь вам сбросить вес и снизить жир на животе. В одном исследовании употребление йогурта с Lactobacillus fermentum или Lactobacillus amylovorus уменьшало жировые отложения на 3—4% в течение 6 недель. Другое исследование 125 людей, сидящих на диете с избыточным весом, изучало влияние добавок Lactobacillus rhamnosus на потерю веса и поддержание веса. Женщины, принимавшие пробиотики, потеряли на 50% больше веса за 3 месяца по сравнению с теми, кто принимал таблетки плацебо. Они также продолжали худеть на этапе поддержания веса в исследовании.

Lactobacillus gasseri

В одном хорошо спланированном исследовании 114 взрослых с ожирением получали пробиотик Lactobacillus sakei или плацебо в течение 12 недель. У тех, кто принимал пробиотик, наблюдалось значительное уменьшение как жировой массы тела, так и окружности талии. Из всех изученных на сегодняшний день пробиотических бактерий Lactobacillus gasseri демонстрирует одни из наиболее многообещающих эффектов в отношении похудания. Многочисленные исследования на грызунах показали, что он обладает эффектом от ожирения. Кроме того, исследования на взрослых показали многообещающие результаты. Одно исследование, в котором участвовали 210 человек со значительным количеством жира на животе, показало, что прием Lactobacillus gasseri в течение 12 недель снижает массу тела, жир вокруг органов, индекс массы тела (ИМТ), размер талии и окружность бедер. Более того, жир на животе сократился на 8,5%. Однако, когда участники перестали принимать пробиотик, они набрали весь жир на животе в течение 1 месяца.

Другие штаммы

Другие штаммы пробиотиков также могут помочь снизить вес и уменьшить жир на животе. В 8-недельном исследовании женщины с избыточным весом или ожирением принимали либо пробиотик, который включал штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium, либо плацебо, а также соблюдали диетическое вмешательство. Те, кто принимал пробиотик, потеряли значительно больше жира на животе, чем те, кто принимал плацебо. Другое исследование с участием 135 человек со значительным количеством жира на животе выявило тех, кто принимал Bifidobacterium animalis subsp. lactis ежедневно в течение 3 месяцев теряла значительно больше жира на животе и имела снижение ИМТ и окружности талии по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Эти результаты были особенно выражены у женщин.

Некоторые пробиотики могут предотвратить увеличение веса