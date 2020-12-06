От чего появляется жир на животе 

Живот — одна из самых проблемных зон у женщин по всему миру. Даже у худых девушек может появиться "спасательный круг" — так называют жир в области живота и бедер. При похудении лишние сантиметры позднее всего уходят именно из этой части тела. "Рамблер" рассказывает, что способствует скоплению жира на животе, и почему его так тяжело убирать.

Гормон стресса

Кортизол называют гормоном стресса из-за того, что он вырабатывается, когда человек испытывает нервное напряжение или переживает. Небольшое количество кортизола человеку на пользу: он помогает нормализовать уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшает память. Когда кортизола вырабатывается слишком много, вырабатывается лишний вес и появляется "кортизоловый живот", то есть отложения жира в области живота. Чтобы избавиться от жира, вызванного стрессом, необходимо привести в норму нервную систему, при этом нужно подходить комплексно: наладить режим сна, правильно питаться, заниматься спортом и чаще быть на свежем воздухе.

Калорийная пища

Жир в организме набирается в том случае, если человек употребляет больше энергии, чем расходует. Поэтому, если ваш рацион состоит из калорийной пищи, а вы ведете малоподвижный образ жизни, необходимо пересмотреть питание или заняться спортом. Попробуйте посчитать, сколько калорий вы съедаете за день и рассчитайте свою дневную норму. Она зависит от вашего пола, возраста, роста, цели, активности и текущего веса. Соответственно, чем больше активности, тем больше калорий в день вы можете употреблять. Когда ваш вес будет уменьшаться, нужно урезать калорийность рациона.

Отсутствие физических нагрузок

На животе тоже есть мышцы, которые нужно постоянно держать в тонусе. Если вы не будете этого делать, у вас будет скапливаться жир, а сам живот будет дряблым. Для того, чтобы держать мышцы в тонусе, достаточно больше ходить и делать минимальные физические упражнения по 20 минут в день.