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Назван препятствующий выпадению волос напиток 

Даня Виттиг 12 часов назад
Назван препятствующий выпадению волос напиток
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали напиток, который может остановить процесс выпадения волос. Об этом сообщает Daily Express.
Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.
Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая.
Многие участники позже сообщили о значительном увеличении активности роста волос.
Ранее "Рамблер" сообщал, как волос помог узнать об измене.
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