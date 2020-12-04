Назван препятствующий выпадению волос напиток 

Ученые назвали напиток, который может остановить процесс выпадения волос. Об этом сообщает Daily Express.
Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.
Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая.
Многие участники позже сообщили о значительном увеличении активности роста волос.
Ранее "Рамблер" сообщал, как волос помог узнать об измене.