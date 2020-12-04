Назван препятствующий выпадению волос напиток 

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Ученые назвали напиток, который может остановить процесс выпадения волос. Об этом сообщает Daily Express.

Исследователи доказали, что в зеленом чае содержатся такие органические вещества, как катехины, блокирующие негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, которые препятствуют нормальному росту волос.

Отмечается, что специалисты в рамках исследования наносили пациентам, страдающим от облысения, на кожу головы экстракт зеленого чая.

Многие участники позже сообщили о значительном увеличении активности роста волос.