Врач назвала способ не поправиться после Нового года

Российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Ее рекомендации появились на сайте « Федерального агентства новостей ».

Дианова заметила, что перед Новым годом россияне часто участвуют в марафонах похудения, чтобы привести себя в форму к праздникам. Однако во время застолья, по ее словам, люди начинают есть все подряд.

«С одного новогоднего застолья мы не наберем, — объяснила она. — Это все системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно».

Диетолог заострила внимание на приеме алкоголя в праздничные дни. В спиртосодержащих напитках довольно много калорий, напомнила она. По этой причине человек рискует поправиться, даже если ограничивает себя в еде.

Дианова перечислила наиболее калорийные блюда новогоднего стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой. Специалист также отметила, что в январские праздники россияне едят слишком много мандаринов. Диетолог советует съедать не больше двух фруктов в день. Это количество даст организму оптимальную дозу простых углеводов, фруктозы, глюкозы и удовольствия.

«Много фруктов будут вызывать газообразование, метеоризм, нарушать флору кишечника», — предупредила Дианова.