Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный фильм года
Самый скандальный фильм года «Аутло» в Okko ⟶

Диетолог назвала способ не поправиться после новогодних застолий 

Lenta.ru и ещё 2 9 часов назад
Врач назвала способ не поправиться после Нового года
Фото: Lenta.ru
Российский врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Ее рекомендации появились на сайте «Федерального агентства новостей».
Дианова заметила, что перед Новым годом россияне часто участвуют в марафонах похудения, чтобы привести себя в форму к праздникам. Однако во время застолья, по ее словам, люди начинают есть все подряд.

«С одного новогоднего застолья мы не наберем, — объяснила она. — Это все системно, люди мало двигаются, постоянно едят, а набор веса происходит постепенно».

Диетолог заострила внимание на приеме алкоголя в праздничные дни. В спиртосодержащих напитках довольно много калорий, напомнила она. По этой причине человек рискует поправиться, даже если ограничивает себя в еде.
Дианова перечислила наиболее калорийные блюда новогоднего стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой. Специалист также отметила, что в январские праздники россияне едят слишком много мандаринов. Диетолог советует съедать не больше двух фруктов в день. Это количество даст организму оптимальную дозу простых углеводов, фруктозы, глюкозы и удовольствия.

«Много фруктов будут вызывать газообразование, метеоризм, нарушать флору кишечника», — предупредила Дианова.

Ранее диетолог-нутрициолог Арина Скоромная раскрыла опасность диеты после новогодних праздников. По ее словам, резкая смена питания после застолий представляет собой стресс для организма: гормональной системы, желудка и обмена веществ.
Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
Последние новости
Курс доллара обвалился Курс доллара обвалился Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины
Женский форум
Здоровье , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение