Диетолог посоветовала не худеть перед Новым годом 

Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова

Предновогодние диеты часто оборачиваются целым "букетом" проблем. Люди, жестко ограничивающие себя в еде, часто срываются, нервничают, дело может даже дойти до депрессии. И если в результате все же удается сбросить несколько килограммов, расплачиваться за это приходится здоровьем, подчеркнула Дианова.

"Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма — люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут", — пояснила врач.

Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес. Худеть рекомендуется на 2-4 килограмма в месяц, не больше, отметила собеседница радио.