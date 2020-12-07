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Диетолог посоветовала не худеть перед Новым годом 

РИА Новости 7 часов назад
Диетолог посоветовала не худеть перед Новым годом
Фото: depositphotos.com
Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов и может спровоцировать обострение или появление болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Предновогодние диеты часто оборачиваются целым "букетом" проблем. Люди, жестко ограничивающие себя в еде, часто срываются, нервничают, дело может даже дойти до депрессии. И если в результате все же удается сбросить несколько килограммов, расплачиваться за это приходится здоровьем, подчеркнула Дианова.

"Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма — люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут", — пояснила врач.

Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание и получать от еды удовольствие, сбрасывая при этом лишний вес. Худеть рекомендуется на 2-4 килограмма в месяц, не больше, отметила собеседница радио.

"Надо провести оценку фактического питания. Узнать, что человек переедает, чего он недоедает. Дальше разобрать основные приемы пищи и найти максимально подходящее питание. Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару", — посоветовала Дианова.

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