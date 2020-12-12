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9 вещей, которые уберегут от варикоза: правила сохранения здоровых вен 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 12 декабря 2020
9 вещей, которые уберегут от варикоза
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Вены, в отличие от артерий, не сокращаются: для верного функционирования им на помощь приходят мышцы вокруг и клапаны внутри. Они в прямом смысле перекачивают кровь, позволяя ей свободно возвращаться к сердцу. Более того клапаны помогают уменьшить влияние артериального давления на стенки сосудов.
Когда что-то идет не так, одна из систем работает неисправно, вены не выдерживают напора и растягиваются. Так начинается варикоз — он выглядит как сетка выпирающих неровных сосудов на конечностях и может привести к весьма плачевному исходу — тромбозу. Как же уберечь себя от этой проблемы? Изучите 9 правил, которые помогут сохранить здоровье сосудов.

Спорт

Если человек не двигается, кровь в сосудах застаивается. Поэтому важно разминаться в течение дня: особенно хорошо работает спортивная ходьба, бег трусцой, велоспорт и плавание. В принципе любая физическая активность будет кстати, только если у вас нет генетической предрасположенности к варикозу: в таком случае стоит исключить тяжелые нагрузки.

Разминка

Если полноценно заниматься спортом не получается, найдите хотя бы одно упражнение для разминки где угодно: на работе, за просмотром сериала или по пути домой. Самыми эффективными являются подъемы на носках, сведения носков и пяток, и велосипед.

Правильная обувь

Высокий каблук — это красиво, но не очень полезно. Доктора доказали, что любительницы шпилек в повседневной жизни чаще страдают от варикоза. Отложите такие туфли на особый повод — для ежедневных выходов подойдет просто небольшой устойчивый подъем или кроссовки.

Отказ от курения и алкоголя

Курение и злоупотребление спиртным нарушает эластичность вен. Более того из-за воздействия вредных веществ кровь становится гуще — клапанам в сосудах сложнее прогонять ее по организму.

Контроль веса

При лишнем весе увеличивается внутрибрюшное давление, из-за чего нагрузка на вены становится больше. Самый верный способ профилактики заболевания вен — следите за тем, чтобы ваш вес был в пределах нормы по индексу массы тела.

Правильное питание

Старайтесь добавить в рацион больше овощей и фруктов. Клетчатка помогает улучшить пищеварение и оградить вас от ранних проблем с венами. А вот от фастфуда и соли стоит по максимуму отказаться: из-за нее в организме увеличивается количество жидкости и крови, которая в свою очередь давит на стенки сосудов.

Правильно сидите

Варикоз появляется еще и из-за пережимания вен. Следите за тем, как вы обычно сидите — поза «нога на ногу» не самый лучший вариант.

Не носите тесную одежду

Одежда не должна сковывать движений. Облегающие платья и плотно прилегающие джинсы может и выглядят стильно, но также пережимают крупные сосуды — из-за этого нагрузка на вены в ногах значительно увеличивается.

Не злоупотребляйте гормонами

Синтетические гормоны снижают тонус вен и загущают кровь. При приеме оральных контрацептивов будьте осторожны и всегда советуйтесь со специалистом, ведь чаще всего причиной варикоза становятся сбои в гормональном фоне. Переизбыток прогестерона, недостаток эстрогена — все может неблагоприятно сказаться на здоровье сосудов.
А что вы делаете для профилактики болезней вен?
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