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Диетолог назвала допустимую суточную норму кофе 

Слово и Дело 12 декабря 2020
Диетолог назвала допустимую суточную норму кофе
Фото: Слово и Дело
Специалисты по всему миру до сих пор спорят, когда лучше пить кофе и сколько его можно употреблять в сутки. Из-за современного ритма жизни, усталости и медлительности этот напиток стал популярным среди людей. Но кофе может навредить здоровью, а кофеин вызвать привыкание, рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в разговоре с "ПолитРоссией".

"Есть люди, у которых реакция на кофеин более выражена, они переносят его не очень хорошо — сразу замечают, что после чашки кофе может появиться учащенное сердцебиение, чувства тревоги и волнения. Таким людям кофе в чистом виде и кофеиносодержащие напитки не будут показаны на регулярной основе. Если у человека обычная восприимчивость к кофеину, то, в общем-то, он может его пить", — заверила специалист.

Кофеин оказывает возбуждающий эффект, активизирует центральную нервную систему и мозг, поэтому его лучше пить в первой половине дня. У тех, кто лакомится им после полудня, нарушается сон и не бывает полноценного отдыха.
Если человек здоров, то напиток может быть в ежедневном рационе, отмечает Круглова. Суточная норма потребления кофе — 200-300 мг (две стандартные чашки около 200 мл обычного кофе). В чае тоже есть кофеин, поэтому пара чашек тоже будет нормой. Но у кофейных напитков разное содержание кофеина, поэтому на это стоит обратить внимание, подчеркнула диетолог.
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Здоровье , Наталья Круглова
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