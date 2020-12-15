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Ученые нашли новый безопасный способ похудеть 

Даня Виттиг 1 час назад
Ученые нашли новый безопасный способ похудеть
Фото: depositphotos.com
Группа ученых из России и Франции пришла к выводу, что пробиотик на основе кишечных бактерий может помочь безопасно похудеть. Об этом сообщает газета «Известия».
Автор исследования, профессор Руанского университета Сергей Фетисов, отметил, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, есть в кишечнике здоровых людей. У людей с лишним весом количество этих бактерий снижено.
Во Франции Hafnia alvei используют для производства мягких сыров, например камамбера, поэтому ее безопасность при введении «извне» доказана. Однако бактерию ещ не использовали как основу пробиотика.
Отмечается, что около одного процента от состава микробиоты кишечника вырабатывают белок ClpB, который стимулирует секрецию гормонов насыщения.
Исследователи проводили доклинические испытания на мышах с избыточной массой тела, вес которых начал снижаться уже после четырех дней эксперимента.
Недавно бактерию протестировали в Германии на людях, которые также показали положительный результат.
Ранее "Рамблер" сообщал о пище, которая поможет похудеть без голодовки.
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