Малышева назвала самые полезные продукты для легких 

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Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала самые полезные продукты для легких человека. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube

В список суперпродуктов попали брокколи, скумбрия и куркума. В передаче отметили, что брокколи содержит сульфорафан — соединение, которое обладает противоопухолевым эффектом. Соведущий Малышевой, доктор Дмитрий Шубин отметил, что исследование, проведенное в Японии в 2018 году, установило прямую связь между употреблением брокколи и снижением риска рака легких.

«Крестоцветные, а именно брокколи, помогают вам справляться с раком»,

— отметил Шубин.

Скумбрия, по словам доктора, содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их противовоспалительный эффект приводит к тому, что бронхиальная астма протекает значительно легче. Куркума же способствует снижению воспалительных реакций при хронической обструктивной болезни легких.