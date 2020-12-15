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Малышева назвала самые полезные продукты для легких 

Lenta.ru 31 минуту назад
Малышева назвала самые полезные продукты для легких
Фото: Lenta.r
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала самые полезные продукты для легких человека. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.
В список суперпродуктов попали брокколи, скумбрия и куркума. В передаче отметили, что брокколи содержит сульфорафан — соединение, которое обладает противоопухолевым эффектом. Соведущий Малышевой, доктор Дмитрий Шубин отметил, что исследование, проведенное в Японии в 2018 году, установило прямую связь между употреблением брокколи и снижением риска рака легких.

«Крестоцветные, а именно брокколи, помогают вам справляться с раком»,

— отметил Шубин.
Скумбрия, по словам доктора, содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Их противовоспалительный эффект приводит к тому, что бронхиальная астма протекает значительно легче. Куркума же способствует снижению воспалительных реакций при хронической обструктивной болезни легких.
Ранее Малышева назвала самые опасные комнатные растения. По ее словам, в число растений-«убийц» входят диффенбахия, монстера и антуриум. Врач объяснила, что первые два растения ядовиты, а антуриум выделяет вещества, которые при попадании на кожу могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию.
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Здоровье , Елена Малышева , Дмитрий Шубин
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