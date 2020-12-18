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Шведские врачи нашли способ снизить риск деменции 

Профиль 21 час назад
Врачи нашли способ снизить риск деменции
Фото: depositphotos.com
Исследования доказали, что существует связь между поддержанием здоровья сердца и сосудов и риском деменции. Однако до последнего времени ученые не были уверены, что можно говорить о связи проблем с мозгом в пожилом возрасте и поддержанием здорового образа жизни в более ранние периоды.
Исследователи из Каролинского института в Швеции решили установить, насколько сильна на самом деле подобная связь. Они изучили данные долгосрочного исследования 1449 участников финского исследования факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, старения и деменции.
Как сообщает Medical Xpress, наблюдать за финскими пациентами начали еще в 1972 году, а последние данные касались 2008 года. Здоровье сердца участников оценивалось от среднего до позднего возраста в соответствии с шестью факторами, классифицированными как три поведенческих (статус курения, физическая активность и индекс массы тела) и три биологических фактора (глюкоза плазмы натощак, общий холестерин и артериальное давление).
Исследователи обнаружили, что участники со средними или идеальными показателями сердечно-сосудистой системы, начиная со среднего возраста, особенно по поведенческим факторам, имели более низкий риск развития деменции в более позднем возрасте, чем участники с низкими показателями. При этом они не выявили существенной общей связи между оценками здоровья сердца, измеренными в пожилом возрасте, и риском деменции.
Шведские врачи считают, что их результаты дают шанс снизить риск деменции в пожилом возрасте. Для этого они советуют как можно раньше отказаться от курения, регулярно заниматься физкультурой и следить за индексом массы тела.
Ранее «Профиль» сообщал о том, что американские врачи проанализировали связь генетики и здорового образа жизни с риском возникновения деменции. Они считают, что нельзя винить в развитии болезни одну только генетическую предрасположенность к ней.
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