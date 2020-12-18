Врачи нашли способ снизить риск деменции

Исследования доказали, что существует связь между поддержанием здоровья сердца и сосудов и риском деменции. Однако до последнего времени ученые не были уверены, что можно говорить о связи проблем с мозгом в пожилом возрасте и поддержанием здорового образа жизни в более ранние периоды.

Исследователи из Каролинского института в Швеции решили установить, насколько сильна на самом деле подобная связь. Они изучили данные долгосрочного исследования 1449 участников финского исследования факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, старения и деменции.

Как сообщает Medical Xpress , наблюдать за финскими пациентами начали еще в 1972 году, а последние данные касались 2008 года. Здоровье сердца участников оценивалось от среднего до позднего возраста в соответствии с шестью факторами, классифицированными как три поведенческих (статус курения, физическая активность и индекс массы тела) и три биологических фактора (глюкоза плазмы натощак, общий холестерин и артериальное давление).

Исследователи обнаружили, что участники со средними или идеальными показателями сердечно-сосудистой системы, начиная со среднего возраста, особенно по поведенческим факторам, имели более низкий риск развития деменции в более позднем возрасте, чем участники с низкими показателями. При этом они не выявили существенной общей связи между оценками здоровья сердца, измеренными в пожилом возрасте, и риском деменции.

Шведские врачи считают, что их результаты дают шанс снизить риск деменции в пожилом возрасте. Для этого они советуют как можно раньше отказаться от курения, регулярно заниматься физкультурой и следить за индексом массы тела.