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От каких недугов спасет близость в постели 

Мира Маркина 2 часа назад
От каких недугов спасет близость в постели
Фото: depositphotos.com
Научно доказано, что интимная близость способствует повышению иммунитета и улучшению настроения. Но способен ли секс предупредить развитие недугов? Как выяснилось, да. Подробнее об этих болезнях, — в материале "Рамблера".

Респираторные заболевания

Согласно данным лабораторий Университета Пенсильвании, интим повышает уровень гормона DHEA. Именно этот гормон помогает иммунной системе противостоять вирусным инфекциям. Во время занятия любовью концентрация DHEA возрастает в пять раз.

Атеросклероз

Во время оргазма артериальное давление может повыситься от 100-120 до 220 мм ртутного столба. Вдобавок к этому пульс может участиться до 150 ударов в минуту, а частота дыхания в три раза. Опираясь на эти данные, французские кардиологи установили, что 2-3 секса в неделю снижают риск инфаркта у мужчин в возрасте 40-55 лет.

Ожирение

За 20 минут секса сжигается до 120 калорий. Вдобавок к этому, интимная близость стимулирует активную работу желез внутренней секреции, что как нельзя лучше сказывается на обмене веществ в организме.
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