Грачевский заразился коронавирусом

Коронавирус не обошел стороной и создателя киножурнала «Ералаша» Бориса Грачевского. 71-летний режиссер признался журналистам, что заразился.

«Я с этим проклятым «ковидом» сижу»,

— обмолвился он в беседе с Пятым каналом.

Однако о том, насколько ему тяжело переносить вирус, мужчина распространяться не стал. Напомним, что в 2018 году стало известно, что у Грачевского диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем он перенес несколько операций и химиотерапию. А весной 2020-го прошла новость, что третья жена режиссера подарила ему четвертого ребенка. Сын Филипп родился 8 апреля. У Грачевского также есть взрослые дети от первого брака и 8-летняя дочь от второго. больше по теме

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