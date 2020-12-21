Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

«Сижу с этим проклятым „ковидом“: Борис Грачевский заразился коронавирусом 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Грачевский заразился коронавирусом
Фото: teleprogramma.pro
Коронавирус не обошел стороной и создателя киножурнала «Ералаша» Бориса Грачевского. 71-летний режиссер признался журналистам, что заразился.

«Я с этим проклятым «ковидом» сижу»,

— обмолвился он в беседе с Пятым каналом.
Однако о том, насколько ему тяжело переносить вирус, мужчина распространяться не стал. Напомним, что в 2018 году стало известно, что у Грачевского диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем он перенес несколько операций и химиотерапию. А весной 2020-го прошла новость, что третья жена режиссера подарила ему четвертого ребенка. Сын Филипп родился 8 апреля. У Грачевского также есть взрослые дети от первого брака и 8-летняя дочь от второго. больше по теме
Всего, по официальным данным на 21 декабря, в России зафиксировано 531 тысяча активных случаев коронавируса. С начала зимы данный показатель продолжает медленно расти. Смотрите также:
Видео дня. Чем заменить картошку на Новый год
Teleprogramma.pro: последние новости
«Материнский инстинкт еще не угас»: Королева призналась, что потеряла ребенка из-за стресса «Материнский инстинкт еще не угас»: Королева призналась, что потеряла ребенка из-за стресса «Мы очень близкие люди»: Боярская рассказала об отношениях с Козловским после разрыва с ним «Мы очень близкие люди»: Боярская рассказала об отношениях с Козловским после разрыва с ним «Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт «Я думала, что родилась без девственности»: Боня рассказала про свой первый сексуальный опыт
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
09:32
Фейковые секреты фитнес-моделей из Инстаграм
Красота
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
00:40
Солистки группы «ВИА Гра» назвали «фишку» Меладзе
Звёзды
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
09:46
Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»
Звёзды
Что стало с супермоделями 90-х
10:20
Что стало с супермоделями 90-х
Звёзды
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение