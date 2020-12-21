Восемь подарков близким для укрепления здоровья

С ними пожелания хорошего самочувствия в Новом году прозвучат еще более убедительно. Мы подготовили список полезных и «здоровых» универсальных презентов, которые порадуют родителей, свекровь со свекром и друзей семьи.

Чайный набор

Дешевый чай в сувенирных коробочках регулярно возглавляет топ самых неудачных подарков, но мы не призываем скупать все, что стоит у нарядных касс в супермаркетах. В специализированных магазинах можно купить чай хорошего качества с полезными добавками — успокаивающими или тонизирующими. Можно выбрать травяные варианты без кофеина или модный сейчас гречишный чай. А набор станет хорошим подарком для всей семьи — фруктовые и ягодные чаи для детей, с имбирем или чабрецом — для взрослых.

Полезные сладости

Они поднимут настроение и при этом снабдят организм полезными веществами. Это может быть мед в красивых баночках, сухофрукты, фруктовые чипсы, сублимированные ягоды, орешки, натуральные конфеты из фиников и кэроба, джемы или варенье. Можно подарить что-то одно или собрать целый «здоровый» набор.

Витаминный комплекс

Маме или бабушке можно подарить комплекс для суставов, подруге — для красоты кожи и волос, а ее детям — фруктовых «мишек». Только постарайтесь выяснить заранее, как они относятся к таким добавкам и каких производителей БАД предпочитают. Можно выбрать и универсальный вариант — травяной безалкогольный бальзам.

Соль для ванн

Зимой многие любят принимать горячую ванну. Сделать процедуру полезней поможет морская соль с добавками. Можно собрать микс для всей семьи, включая грудничка — для них тоже есть специальные детские варианты. Однако не забудьте убедиться, что у того, кого ходите порадовать таким подарком, есть ванна. Владельцу душевой кабины вряд ли пригодится ваш пусть и «здоровый», но совсем не применимый подарок.

Массажер

Расслабиться, отдохнуть, снять усталость — со всем этим хорошо справятся массажеры. Это может быть аппарат для лица, шеи и плеч, ступней, рук, механический или электрический. Только ознакомьтесь перед покупкой со списком противопоказаний — возможно, массажер не подойдет по возрасту или по каким-то другим нюансам.

Коврик с шипами

Можно выбрать модный и дорогой, рекламой которого пестрит «Инстаграм», а можно купить в любой аптеке возле дома отечественный попроще и подешевле. Большинство обладателей сходятся на том, что принципиальной разницы нет. Пятнадцать минут на таком коврике не повредят никому — ни свекрови после работы на грядках, ни подруге, у которой сидячая работа.

Гаджеты для готовки

Блендер, пароварка, аэрогриль, где можно готовить вкусные и низкокалорийные блюда без добавления масла, помогут разнообразить меню и освоить новые полезные рецепты.

Световой будильник

Зимой, когда за окном темно, вставать гораздо сложнее. Световые будильники создадут закат или восход в нужное вам время. Засыпать и просыпаться с таким прибором будет проще, особенно под звуковое сопровождение в виде шума дождя, волн или пения птиц. Фото: Depositphotos, Freepik.com