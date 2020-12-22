Врач дала советы по празднованию Нового года в пандемию 

В пандемию коронавируса для снижения рисков заражения Новый год рекомендуется праздновать без дальних родственников и друзей. Январские праздники также лучше провести в узком семейном кругу. Такие советы дала главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева, передает агентство «Москва»

«В этом году будет очень правильно и разумно провести праздник в кругу людей, с которыми мы постоянно общаемся — риск заражения от этих людей минимальный», — отметила Шиндряева.

Кроме того, по словам врача, для празднования Нового года стоит выбирать малолюдные места. Так, например, перед тем, как ехать в другой город, рекомендуется поинтересоваться об эпидемиологической обстановке там и выбирать места отдыха с небольшим скоплением людей.

Но лучше всего, по мнению Шиндряевой, в этом году остаться дома. Праздничные дни можно потратить на спорт и восстановление режима сна и питания. «Впереди десять дней выходных, и у тех, кто напряженно работал весь год, есть возможность полноценно отдохнуть дома: высыпаться по семь-восемь часов, восстановить режим питания, заняться спортом на воздухе — это могут быть лыжи, коньки — в Москве есть специальные площадки для этого, которые очень хорошо очищаются», — подчеркнула Шиндряева.