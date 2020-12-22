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Врач дала рекомендации на счет празднования Нового года 

Катерина Саломе 14 часов назад
Врач дала рекомендации на счет празднования Нового года
Фото: depositphotos.com
Главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева дала рекомендации относительно празднования Нового года. Она советует воздержаться от встреч с дальними родственниками и друзьями. Об этом сообщает агентство «Москва».

«В этом году будет очень правильно и разумно провести праздник в кругу людей, с которыми мы постоянно общаемся — риск заражения от этих людей минимальный»,

— заявила Шиндряева.
По мнению врача, в новогодние праздники лучше остаться дома и отдохнуть. Но если желание выехать за пределы квартиры очень сильное, то стоит выбирать малолюдные места.

«Впереди десять дней выходных, и у тех, кто напряженно работал весь год, есть возможность полноценно отдохнуть дома: высыпаться по семь-восемь часов, восстановить режим питания, заняться спортом на воздухе — это могут быть лыжи, коньки — в Москве есть специальные площадки для этого, которые очень хорошо очищаются»,

— поделилась доктор.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год.
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