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Как часто необходимо менять нижнее белье 

Даня Виттиг 12 часов назад
Как часто необходимо менять нижнее белье
Фото: depositphotos.com
Необходимость смены белья очень важно обсуждать с детьми. Невнимание к подобным мелочам грозит не только неудобством, но и серьезными проблемами со здоровьем. "Рамблер" выяснил, как часто необходимо менять нижнее белье.
Неоднократные исследования показывают, что женщины более придирчиво относятся к смене изделий для интимных зон. При этом и мужчинам, и женщинам необходимо менять трусы ежедневно. При необходимости можно сделать это несколько раз в день.
Дело в том, что на материале размножаются микроорганизмы, которые могут вызвать воспаление и некоторые заболевания. Например, развитие грибка.
Бюстгальтер девушкам лучше менять раз в четыре дня при нормальном потоотделении. Бюстгальтерам необходимо какое-то время "отдыхать", чтобы ткань успевала проветриваться, поэтому если вы сегодня надеваете один, то на следующий день лучше носить другой.
Специалисты рекомендуют выбирать белье из натуральных дышащих тканей — хлопка, шелка, льна, либо с небольшим добавлением синтетики. Они обеспечивают хорошую терморегуляцию и позволяют коже дышать.
Синтетические изделия практически не пропускают воздух. Зимой такие изделия не греют, а летом в них слишком жарко. Это чревато развитием заболеваний половых органов.
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