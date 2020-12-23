Диетолог назвала новогодние блюда, влияющие на либидо

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала влияющие на потенцию новогодние блюда. Ее предостережения опубликованы на сайте «Вечерняя Москва».

Соломатина не советует россиянам злоупотреблять алкоголем, поскольку в больших дозах он снижает сексуальное желание. При чрезмерном употреблении спиртное расслабляет и вызывает у человека сонливость. В список опасных продуктов также вошли блюда с фасолью и любыми бобовыми, поскольку такая пища вызывает метеоризм.

Эксперт призывает отказаться в новогоднюю ночь от десертов и сладких фруктов после тяжелого плотного ужина.

«Мясо будет перевариваться в желудке долго, несколько часов, сладкие же блюда, попав на эту "подушку", начинают бродить и, естественно, выделять газы», — объяснила Соломатина.

Диетолог выделила продукты, которые также вызывают сонливость и, следовательно, сказываются на либидо. По ее словам, большое количество мелатонина, гормона сна, содержится в вишне и вишневых десертах. Этот же гормон, но в меньшей степени, есть в бананах. Кроме того, к снижению желания могут привести пиво, чечевица и соя, содержащие фитоэстрогены.

Специалист рекомендует исключить из рациона продукты, вызывающие повреждения сосудов, поскольку они влияют на потенцию в долгосрочной перспективе.

«Это все жареное, особенно в масле, во фритюре, трансжиры, сахар. Кроме того, необходимо внимательно следить за работой печени, ведь именно там синтезируется холестерин. На ее работу также негативно влияет алкоголь», — подчеркнула она.