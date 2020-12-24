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Как понять, что вы беременны, до задержи 

Мира Маркина 2 часа назад
Как понять, что вы беременны, до задержи
Фото: depositphotos.com
Подчас для того, чтобы заподозрить беременность, совсем необязательно ждать задержки менструального цикла. Нередко "интересное положение" дает знать о себе посредством ряда других симптомов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".
Существует несколько ранних симптомов беременности, которые не стоит игнорировать, если вы понимаете, что вероятность зачать ребенка была. К данным симптомам относятся:
  • появление слизистых выделений
  • болезненные ощущения в груди, изменение чувствительности;
  • головные боли;
  • тянущие боли в животе;
  • повышенная усталость и сильная утомляемость;
  • резкие перепады настроения;
Сложность в выявлении беременности по этим признакам заключается в том, что порой женщины списывают данные симптомы на грядущую менструацию.
Вдобавок к этому, нельзя выделить единый признак, который присутствует у всех беременных женщин на раннем сроке. В то время, как одни девушки чувствуют изменения в теле на утро после зачатия, другие не ощущают никаких признаков беременности вплоть до задержки месячных.
По мнению специалистов, наиболее достоверные данные о наступлении беременности можно получить только после задержки — в случае, когда акушерский срок беременности превысит 4-5 недель. Однако порой и в этом случае тест может показать отрицательный результат. Тогда следует ориентироваться на явные внешние признаки, в числе которых вздутие живота, появление отеков, изменение пигментации сосков и потемнение линии, ведущей от пупка к низу живота.
Так или иначе, если задержка месячных растягивается на неделю и дольше, — это повод обратиться к врачу. Подчас это свидетельствует не о беременности, а о проблемах со здоровьем.
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