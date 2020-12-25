Что сделать, чтобы 1 января не было похмелья 

Уже скоро Новый год, а значит — застолье на всю ночь и разбитое состояние утром 1 января. Лучший способ избежать похмелья — не пить или хотя бы не злоупотреблять спиртными напитками. Но, если вы все-таки планируете отмечать до последнего окончание тяжелого года, стоит соблюдать простые правила. Подробнее — в материале "Рамблера".

Пить больше воды

Одно из последствий алкоголя — обезвоживание, которое напрямую влияет на самочувствие с утра. Спиртное обладает мочегонным эффектом, выводя больше жидкости из организма. Поэтому нужно не забывать пить больше воды, а от содержащих сахар соков и газировки, которая ускоряет всасывание алкоголя, лучше отказаться.

Сначала поесть

Хорошо поесть на Новый год — в планах у каждого, но здесь большую роль играет очередность. Начать застолье стоит с перекуса, а не бокала шампанского, так как алкоголь раздражает слизистую, особенно, если пить на голодный желудок. Если сначала поесть, вы не так быстро опьянеете, а с утра, возможно, вас не будет тошнить или будет, но не так сильно. При этом лучше выбирать содержащую жиры и углеводы пищу.

Выбирать светлые напитки без газов

На тяжесть утреннего состояние влияет не только количество выпитого, но и то, что было выпито. Считается, что алкоголь темного цвета (например, виски) содержит больше токсичных компонентов и делает похмелье еще более невыносимым. А газированные напитки быстрее опьяняют.

Не похмеляться

То, что банка пива с утра или рюмка чего-то покрепче спасут от похмелья, — это миф. Временно будет казаться, что вам лучше, но впоследствии состояние только ухудшится. По словам специалистов, симптомы похмелья достигают пика, когда концентрация алкоголя в крови возвращается к нулю. Кроме того, привычка похмеляться — тревожный сигнал, который может говорить об алкоголизме.