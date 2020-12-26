Медики назвали напиток, вызывающий самое сильное похмелье 

Стало известно, какой алкогольный напиток называет наиболее сильное похмелье. Об этом сообщает "Медикфорум" со ссылкой на новое исследование ученых.

Оказалось, что интенсивный цвет алкогольного напитка указывает на большое количество токсичных примесей, которые помогают придать вкус. Таким образом специалисты определили, что тяжелее всего человеческий организм переносит виски. На втором месте — темный ром, а на третьем — бурбон.

Также не пройдет бесследно для организма и употребление красного вина.

При этом специалисты обратили внимание, что алкогольные коктейли рассматривались отдельно, так как в них входит как правило несколько алкогольных составляющих.

Специалисты напомнили и о вреде пива. Несмотря на легкий вкус и небольшой градус алкоголя в напитке, оно может вызывать обезвоживание организма и плохо сказываться на работе мозга.