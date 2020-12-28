Диетологи развенчали мифы о здоровом питании 

Американские диетологи Ванесса Риссето (Vanessa Risseto) и Тамар Сэмьюэлс (Tamar Samuels) развенчали популярные мифы о здоровом питании. Беседу с ними опубликовало издание Business Insider.

По мнению экспертов, неверно считать, что мед или сироп агавы полезнее сахара. В них тоже содержится сахар, и он ничем не лучше обычного.

«Сахар есть сахар», — подчеркнула Риссето. «В конечном счете, метод, которым организм усваивает простые формы сахара, один и тот же», — добавила Сэмьюэлс.

Диетологи не согласились с мнением, что пищу без жира всегда можно считать здоровой. По словам Сэмьюэлс, пища без жира бывает и вредной.

«Нередко вместе с жиром пища перестает давать чувство насыщения», — пояснила она. «Это того не стоит, — согласилася Риссето. — Просто ешьте нормальную порцию жира, и будет лучше».

Ежедневная норма в виде восьми стаканов воды тоже оказалась мифом. В действительности необходимое количество воды зависит от веса. Большинство взрослых людей должны пить примерно два литра воды в сутки. Но, по словам Сэмьюэлс, заметная часть этих двух литров и так попадает в организм с пищей и различными напитками — например, чаем, кофе, супом, фруктами и овощами.

Самое большое заблуждение, по мнению диетологов, связано с пользой красного вина для сердца. По словам Риссето, бокал вина не причинит особого вреда, однако и пользы от него тоже не будет.