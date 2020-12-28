Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Как быстро прийти в себя после посиделок с алкоголем 

Даня Виттиг 3 часа назад
Как быстро прийти в себя после посиделок с алкоголем
Фото: depositphotos.com
Предстоящие праздники намекают, что уже сейчас пора ознакомиться с правилами проведения вечеринок. Поэтому "Рамблер" собрал самые эффективные советы, которые помогут прийти в себя после длительных посиделок с алкоголем.

Не оставайтесь голодным

Чтобы вечеринка с алкоголем не закончилась расстройством кишечника, необходимо совмещать употребление спиртных напитков с пищей. Если вы чувствуете, что "перебрали" лишнего, выпейте стакан воды или чашку зеленого чая.

Выпейте лекарство

Вы можете значительно облегчить свое состояние утром, если перед сном выпьете активированный уголь, Полисорб или Смекту. Все эти помогут избежать похмельный синдром и предотвратить нежелательные последствия чрезмерного употребления спиртного.

Позаботьтесь о проветривании

Ядовитые испарения ацетальдегида (другими словами перегар) несут угрозу не только самому человеку, но и всем, кто находится рядом. Особенно это касается маленьких детей, которые могут получить отравление токсичным веществом. Поэтому так важно оставить окно открытым после долгого застолья, а еще лучше — спать в разных комнатах.

Приготовьте "похмельный завтрак"

Наибольшую принесут продукты, богатые глицином. К ним относится холодец, рыбный бульон или заливное. Жирная и кислая пища поможет оправиться от похмельного синдрома. Поэтому в качестве "похмельного завтрака" многие предпочитают солянку, щи, соленые огурцы и азиатский суп "Том Ям". Из жидкостей лучше всего справится кефир и минеральная вода.

Погуляйте

При интенсивном дыхании на свежем воздухе продукты распада алкоголя выходят быстрее. Так что прогулка — это обязательное мероприятие после вечеринки. Эксперты уверяют, что пройти необходимо не менее пяти километров.
Видео дня. Чем опасны стиральные порошки
Женский форум
Здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение