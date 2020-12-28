Как быстро прийти в себя после посиделок с алкоголем 

Предстоящие праздники намекают, что уже сейчас пора ознакомиться с правилами проведения вечеринок. Поэтому "Рамблер" собрал самые эффективные советы, которые помогут прийти в себя после длительных посиделок с алкоголем.

Не оставайтесь голодным

Чтобы вечеринка с алкоголем не закончилась расстройством кишечника, необходимо совмещать употребление спиртных напитков с пищей. Если вы чувствуете, что "перебрали" лишнего, выпейте стакан воды или чашку зеленого чая.

Выпейте лекарство

Вы можете значительно облегчить свое состояние утром, если перед сном выпьете активированный уголь, Полисорб или Смекту. Все эти помогут избежать похмельный синдром и предотвратить нежелательные последствия чрезмерного употребления спиртного.

Позаботьтесь о проветривании

Ядовитые испарения ацетальдегида (другими словами перегар) несут угрозу не только самому человеку, но и всем, кто находится рядом. Особенно это касается маленьких детей, которые могут получить отравление токсичным веществом. Поэтому так важно оставить окно открытым после долгого застолья, а еще лучше — спать в разных комнатах.

Приготовьте "похмельный завтрак"

Наибольшую принесут продукты, богатые глицином. К ним относится холодец, рыбный бульон или заливное. Жирная и кислая пища поможет оправиться от похмельного синдрома. Поэтому в качестве "похмельного завтрака" многие предпочитают солянку, щи, соленые огурцы и азиатский суп "Том Ям". Из жидкостей лучше всего справится кефир и минеральная вода.

Погуляйте

При интенсивном дыхании на свежем воздухе продукты распада алкоголя выходят быстрее. Так что прогулка — это обязательное мероприятие после вечеринки. Эксперты уверяют, что пройти необходимо не менее пяти километров.