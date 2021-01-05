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Что на самом деле видит слепой человек 

Даня Виттиг 5 часов назад
Как вы думаете, что видят слепые люди? Возможно, вы считаете, что они видят только чёрный цвет, но это не совсем так. "Рамблер" выяснил, что влияет на образы, которые видит слепой человека.
Оказалось, в зависимости от вида и степени слепоты отличаются возможность видеть окружающее пространство.
Например, люди, родившиеся слепыми, не видят ничего. Для этого достаточно просто закрыть глаза и побыть в этом состояние какое-то время.
Полная потеря зрения во взрослом возрасте случается довольно редко. Такое происходит, когда нарушается связь между глазами и мозгом, например, повреждён глазной нерв или удалены глаза. В таком случае могут появляться своеобразные галлюцинации в виде сверкания, мерцания, вспышек.
Существует также и функциональная слепота, которая проявляется по-разному. Например, человек может видеть предметы только очень на близком расстоянии или угол зрения у него невелик.
Практически все слепые люди видят крупные объекты, но картинка расплывается. Также они могут различать цвета, но только с близкого расстояния.
Также вид слепоты влияет и на наличие снов. Слепые от рождения люди не видят картинок во сне, но переживают другие ощущения. А потерявшие зрение, видят сны, похожие на сны обычных людей.
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